Šampionát probíhá v aplikaci na učení cizích slovíček WocaBee, která funguje online, takže žákům nebrání v soutěžení ani distanční forma výuky. Do soutěže je zapojeno přibližně 45 000 žáků.

V pondělí 9. listopadu se děti ze ZŠ v Nemyčevsi také zapojily do celočeské soutěže v učení cizích jazyků s názvem Pozimní WocaBee šampionát. V procvičování slovíček získali žáci 3. ročníku prvenství v okrese Jičín a postupují tak do krajského kola. Během prvního týdne šampionátu získali malí žáčci v aplikaci skvělý výsledek - jejich průměrný denní počet bodů (tzv. WocaPoints) na žáka byl v okresním kole až 684! Stali se tak okresními WocaBee šampiony a postoupili do krajského kola, které se konalo od 17. do 20. listopadu 2020. Držme žákům palce, aby byli úspěšní i nadále a probojovali se až do Česko-slovenského finále Podzimního WocaBee šampionátu v prosinci.

Zuzana Berná