Doktor Příhoda začal rokem 2014 na náměstí zvaném Majdan. I střelba tam byla, byli tenkrát i mrtví. V té době byla podepsána smlouva o přijetí Krymu do ruské federace. Jen 20 procent lidí na Krymu se v roce 2021 při sčítání lidu považovalo za Ukrajince. V současné době je na Donbasu řada omezení běžného života, je přerušováno dopravní spojení, formují se vlastní ozbrojené síly.

Ale pojďme k ukrajinským volbám v roce 2019. Zelenskyj, který volby vyhrál, razil názor, že stát by měl co nejméně zasahovat do života občanů. Navrhoval zrušení imunity prezidenta a poslanců, energetickou soběstačnost, návrat Donbasu diplomatickou cestou a evropské směřování Ukrajiny. Debata prezidentských kandidátů uskutečnila se na velkém stadionu se všemi atributy, jako se fandí na fotbale. Výsledky Zelenskyj dostal ve volbách 73 procent. Je mu 44 let, před vstupem do politiky působil jako herec, scenárista, televizní moderátor.

Po dvou hodinách poutavé přednášky padla otázka z pléna, jaká je perspektiva na změnu v Rusku. „Šance na změny v Rusku by umožnil možný převrat ve vedení Ruska. Je možné, že situace se měnit bude, ale nebude to hned.“

Je dobře, že Židovská 100 ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií takto koná. I když to pro některé není populární, neváhá se zabývat současnými problémy.

Bohumír Procházka (proChor)