/FOTO/ Ve vestibulu Masarykova divadla v Jičíně probíhá výstava obrazů. Na popiskách jsou místo jmen autorů pojmy Vzduch, Oheň, Voda, Země. Žáci výtvarného oddělení Základní umělecké školy v Jičíně se svými díly připojují k představení Živly, které mělo 13. a 14. února premiéru.

Živly v podání ZUŠ Jičín. | Foto: Bohumír Procházka

Živly v podání ZUŠ Jičín.Zdroj: Bohumír ProcházkaNa scéně i v šatnách panuje čilý ruch. Dívky, už v kostýmech, chlubí se před představením hlavně kloboučky. Ale i kostýmy, které navrhla módní výtvarnice paní Petra Plítková. Moc jim sluší. Však nejdůležitější je, jak svá prkna, která znamenají svět, prožívají. Podobně i zpěváci, zpěvačky, muzikanti, i dívky s flétnami a jinými nástroji.

Zapojily se všechny obory ZUŠ. Samozřejmě i taneční. Paní učitelka Martina Komárková napsala náročný scénář. Hráli žáci od 8 do 18 let. Od druháků, po maturanty. A při nastudování byla přísnou režisérkou. Muzikanti, herci, tanečníci, v ženském i mužském provedení vědí, že nic nepromine. Protože vědí, o čem hrají. Příroda, živly v ní a vztahy k nám lidem, to je aktuální téma. Nehrálo by se dobře, kdyby o něm něco nevěděli.

Jaký byl letošní hořický masopust? Podívejte se

Článek je psán z dopoledního představení pro školy ve středu 14. února. Přišly, či přijely školy z Jičína i okolí, základní, i mateřské. Pozoroval jsem předškolní děti, jejich zaujetí. Radost pohledět. I předškoláci pochopili. Představení bylo pestré. Střídání tanečních scén s dialogy, a hudbou hranou i zpívanou. Zapojení světla i tmy. Barvy. Potlesk na otevřené scéně.

Za dva dny bylo sehráno 5 představení. Hrálo se pro školy, i večer pro dospělé. Hráli dospělí, děti, učitelé i žáci. Prostě umělci. Představení Živly jsou to, čemu se říká angažované umění. Umění, které se nechce jen líbit a bavit. Které chce něco říct dnešnímu světu. K závěru zazněla z jeviště věta: Bojíte se o moc, kterou nemáte.

ProChor

Bohumír Procházka