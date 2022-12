V kategorii D 2 Pastry Artistic (volně dovezený model) z padesáti soutěžících z celého světa zaujala porotce kreace Zasněná Afrika od Šarloty Balogové z novopacké školy. Její něžná žirafa, vysoká 80 centimetrů, byla zahalena do tyrkysových, růžových, fialových i zelených odstínů. Milovnice zvířat, studentka druhého ročníku oboru cukrář, si zvolila téma sobě blízké. Nad projektem strávila 180 hodin. „Nečekala jsem, že vyhraji zlatou medaili. Jedna z porotkyň mně řekla, že se do mé žirafy zamilovala. Je to pro mě ten největší životní zážitek,“ usmívá se šťastná medailistka, která se poprvé prezentovala v zahraničí. Základ jejího díla tvoří kovová konstrukce, obalená fondánem, dále pracovala s modelovací hmotou.

Ostřílená Aneta Růžková, bývala studentka, která dnes pracuje v dílnách už jako mistrová, vyrazila do Lucemburku s mistrovským dílem Dva světy – jedna rodina, za které získala ve stejné kategorii stříbrnou medaili. „Zabrousila jsem tentokrát do pohádky a vybrala jsem Tarzana a Jane ze studia Disney. V Lucemburku jsem byla podruhé, takže mám už nějaké zkušenosti. Přesto jsem nad tvorbou strávila 259 hodin, modelovala jsem hodně komponentů, detailů,“ popisuje Aneta svoji nádhernou práci.

Frekventantka třetího ročníku oboru pekař Martina Bártová za kreaci Zrození ohněm přivezla domů bronz. Martina jako vyučená cukrářka nyní studuje obor pekař. „Bylo to náročné na čas i na práci rukou. S výsledkem jsem naprosto spokojená, jsem ráda, že jsem mohla soutěžit a do zahraničí vycestovat,“ říká sympatická cukrářka.

Mistrová a hlavní kouč Eliška Hebká přiznává, že s Martinou trávila hodně času. „Bylo to náročné, byla jsem ráda, že jsme všechno stihly a zvládly také opravit vše, co se poškodilo během převozu.“ K hodnocení porotců říká. „Vnímám, že víc neznamená lépe. Je lepší se zaměřit na něco konkrétnějšího a to doladit do dokonalosti než se soustředit na spoustu komponentů,“ míní učitelka, která je na své žačky opravdu pyšná. „Nebylo to nic jednoduchého pracovat tři měsíce v kuse. Martina nad kouzelnou lampou s draky a živým ohněm strávila 374 hodin, draka lepila kuličku po kuličce,“ popisuje práci Eliška Hebká, která se sama prezentovala v Lucemburku v roce 2014. Ocenila, že porotci sdělili soutěžícím pozitiva jejich práce, ale zároveň i chyby.

V Lucemburku se novopacká škola prezentovala do roku 2010 počtvrté a celkem zde získala tři zlaté, tři stříbrné a pět bronzových medailí.

Účast na soutěži škola realizovala v rámci evropského projektu Erasmus plus.

Iva Kovářová