Tereza je hebraistka, kulturoložka, spisovatelka, publicistka … . Otázky židovství zná nejen teoreticky. Do Izraele, či jiných zemí jezdí. A ne na dívání. Zapojuje se do mnoha humanitárních aktivit. Takže její povídání je nejen vyčtené, ale i zažité. Hlavně ale aktuální. Nezůstává u vyčteného. Ověřuje, propojuje, aktualizuje. Nebojí se vyslovit názor. Protože historie, teorie, nemá pro člověka takový význam, pokud není komentován. Pokud současné dění není nazíráno i z hlediska historických kořenů. To Tereza umí.