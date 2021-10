Ze života středoškolské učitelky: Kam se mezi obezřetností zatoulala logika?

Funím si to po chodbě naší střední školy v respirátoru FFP2 do hodiny, neboť před chvilkou zvonilo a Velký bratr v podobě všudypřítomných kamer mě jistě sleduje. Přidám do kroku, po vyšlápnutí schodů úlevou vydýchnu, čímž se mi okamžitě zamlží brýle, nicméně statečně a předpisově si posunu chránič, který mi mezitím sjel, na nos, a míjím hloučky studentů, kteří na rozdíl ode mne do hodin fakt nepospíchají.

Respirátory. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Veronika Zimová