Tři Mudrci z východu se mu přišli do místa jeho zrození poklonit, šli za Hvězdou… Vžilo se, že tato Hvězda je zobrazována jako kometa, přitom zřejmě šlo o opakovanou konjunkci Saturna s Jupiterem, ke které má letos po osmi stech letech opět dojít. Nejvíce bude "zářit" 21. prosince. Vždyť nakonec, jak se praví, ti Tři z pohybu a postavení hvězd vyčtou, že došlo k jeho Zrození…

Jejich putování se připomíná 6. ledna a je dvanáctým dnem Vánoc a tímto svátkem se vánoční čas uzavírá. Jako by nám těchto dvanáct dní ohlašovalo dvanáct měsíců, doufaje, že bude lepších…

Zkuste nám zaznamenat obraz jejich putování za Hvězdou k místu Zrození kresbou, grafikou, koláží…a vhoďte svůj výtvor do muzejní schránky na Klenotnici. Na zadní stranu uveďte své jméno, věk a e-mail. Ty nejzajímavější obdarujeme dárky. Máte na to čas do 6. ledna, do svátku "Tří králů", a po tento čas můžete u Suchardova domu ozdobit svým přáním i "Strom splněných přání", ať se nám v tom novém roce dobře vede…

Výtvarné zaznamenání jejich Příběhu je určeno pro malé, větší i velké, velikost a fantazie tohoto záznamu záleží na vás samých. Pokud by vaše "zaznamenání" bylo větších rozměrů než je naše schránka, ponechejte ho v kanceláři muzea nebo v Suchardově domě či v Klenotnici nebo zašlete na adresu: Městské muzeum, Stanislava Suchardy 283, Nová Paka 509 01.

A čím že můžete být obdarováni? Třeba limitovanou edicí dřevěných kostek "Tajemný klíč od Podkrkonoší", jež je k dostání jen u nás v muzeu, s obrazy, které zdejší krajina v sobě nese (kresbu zkamenělého dřeva, achátu i medijní, obraz hradu Pecka, Kumburk či roubené chalupy, kde sídlila ve Staré Pace škola). Nebo vám může být darována některá z publikací týkající se drahých kamenů nebo spiritismu v Podkrkonoší. Tak ať se daří…

Ivo Chocholáč