To je ono braní a dávání zároveň. Tolik skvělých plánů padlo. Už dvakrát chystané Valdštejnské slavnosti padly. Nebyl Svátek stromů v Lodžii. Těšili jsme se na pana profesora Hoška a večer s Tolkienem. Nemůžeme do kina na bijáky. V knihovně padly zajímavé přednášky. Vypůjčené knihy máme přečtené, pro nové nemůžeme.

Jak vidno na příkladu Apropa, vyhecovalo je to k jinému, zajisté velmi zajímavému konání. Něco co neznali v takovém rozsahu. Dostal jsem pozvánku na virtuální přednášku Lenky Patkové o malířství konce 20. Století ve třech dílech. V KVČ je na 4. listopadu plánována beseda s novopackým sportovcem Danem Polmanem. Nebude. Tedy nebude v obvyklém provedení, na jaké jsme zvyklí. Ale o nic nepřijdeme, můžeme se zúčastnit besedy online. Můžeme přemýšlet, zda my bychom se nemohli pokusit o podobné aktivity.

Lodžie pozvala na rezidenční pobyt výtvarníky, ti připravili v parku, lese, ve sklepě Cestu do říše stromů. Návštěvníci dostanou mapku a sami, či s rodinou si projdou tajúplné putování mezi stromy. Hurá, Slavnost stromů se na třetí pokus povedla. Ani Divovánoce nebudou kráceny. Připravuje se Adventní kalendář a tak se dokonce roztáhnou na čtyřiadvacet dní. V každý adventní den jeden úkol, jedno poznání, jedno podívání.

Nebojme, naučíme se to. Naučíme se to, podobně jako mnoho jiných věcí, které by nás před časem nenapadly. Jako se děti, i ty nejmenší, naučily učit pomocí počítače. Malá žákyňka z malé školy povídá svému panu učitelovi při počítačové výuce: „A pane učiteli, jak vy víte, že jsem teď nedávala pozor?“ To není vtip, to byla skutečnost. To byl zároveň příměr. Příklad toho, co nám současnost přináší. Objevování nového. Zdali bychom bez covidu poznali, k čemu všemu může být počítač dobrý. Zdali bychom poznali, jaké je to bez spolužáků, když se nemůžeme o přestávce vykřičet, projít…

Ano, nesedět doma. Ven smíme a neonemocníme. V lese je pěkně za každého počasí. Máme tu v okolí Jičína příjemné dýchání. Otužovat se. Na kole za město smíme. Vytrénovaný organismus je méně náchylný k chorobám.

Bohumír Procházka