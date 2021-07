Jak ten čas neuvěřitelně utíká, uplynulo už 11 let, kdy mně toto malebné městečko na jižním okraji krásného Českého ráje umožnilo vystavit fotografie půvabných lidových hlavně roubených chaloupek, které jsou neodmyslitelně s tímto čarovným krajem spojeny…

Vesec 15 - dům s pavlačí. | Foto: archiv Petra Luniaczka

Tohoto nesnadného úkolu se obětavě ujala kastelánka zámku Humprecht - panoramaticky bytostně spjatého se Sobotkou - paní PhDr. Dagmar FAMĚROVÁ, která pro výstavu vyčlenila velký sál v horní části této podmanivé stavby z let 1666-68, vysněné Humprechtem Janem Černínem z Chudenic, císařským velvyslancem v Benátkách. A já jsem jí za to vděčen nejen dodnes, ale budu až do konce svého života…