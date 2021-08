Jsou prázdniny, ale od konce školního roku ještě není tak daleko, aby se nedalo vzpomínat. Zvláště letos, kdy školní rok pro různá vládní opatření byl velmi zvláštní. Já vzpomenu na dvě maturity, od sebe roky vzdálené, přesto v něčem shodné.

Třída maturantů 4.ročníku PgŠ v HK před maturitou v roce 1959. | Foto: archiv O. Suchoradského

Prvá proběhla na začátku 60. let. Zůstala z ní fotografie maturantů s třídním profesorem, mým otcem Oldřichem Suchoradským, na Pedagogické škole v Hradci Králové. Třída se stala pro tatínka nezapomenutelnou. Tehdy mu zemřela na rakovinu manželka ve věku pouhých 35 let a jemu zůstaly k péči jejich společné dvě děti. Třída o tom věděla a snažila se pomáhat, a tak trochu vychovávat i nás, děti. Jezdily jsme s nimi na výlety, často se účastnily i přímého vyučování ve škole, když učil do večera a nechtěl nás nechat doma samotné. Ten vztah se udržel po celých 40 let, kdy ho absolventi zvali na své abiturientské srazy, kterých se rád účastnil. Oplatili mu to, když zemřel. Celá třída se s ním přišla rozloučit do obřadní síně v Kuklenách. Promluvil za ně tehdy jeden z bývalých studentů, ředitel školy Honza Lavický z Nové Paky. Jeho rozloučení bylo dojemné a nezapomenutelné.