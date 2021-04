Po stopách Albrechta z Valdštejna.Zdroj: archiv Sdružení Český rájSoučástí tehdejšího panství známého vojevůdce byla řada míst nejen v Českém ráji, jako jsou Jičín, Dětenice, Turnov, Mnichovo Hradiště či Sychrov, ale také památky v okolních regionech. Po stopách Albrechta z Valdštejna se tedy můžete také vydat třeba do Frýdlantu, na Lemberk, Bezděz, do České Lípy, Prahy či místa posledního vévodova působení Chebu.

Průvodcem vám bude brožurka, nový web na doméně www.albrechtzvaldstejna.cz a facebookový profil Po stopách Albrechta z Valdštejna.

Brožurky budou k dispozici v informačních centrech a na památkách spojených s působením vévody spojených. Zdarma jsou také ke stažení na https://www.cesky-raj.info/cs/o-regionu/propagacni-materialy/.

„Než se brány památek otevřou, a my pevně věříme, že to bude brzy, chceme připravit jednoduchou mapku s motivační hrou, do níž budou návštěvníci moci na zapojených památkách sbírat razítka. Pro zdatné sběratele pak máme připravené odměny v podobě pamětních minci a další propagační předměty,“ doplňuje Jitka Kořínková, ředitelka Sdružení Český ráj.

Pavel Charousek