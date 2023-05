Uplynulý víkend 13. a 14. května přivítal zimní stadion v Novém Bydžově mladé judisty nejenom z ČR, ale i z Bulharska, Francie, Chorvatska, Kazachstánu, Kosova, Slovenska a Ukrajiny.

Vydařený víkend jičínských judistů.Zdroj: Foto: A. Egrtová a A. KratochvílV sobotu se na 6 tatami představilo 505 judistických nadějí ze 102 klubů v kategoriích do 16 a 18 let v druhé, ze čtyř soutěží seriálu Českého poháru, který je pro kategorii chlapců do 16 a 18 let společně s krajským přeborem možností nominovat se na Přebor ČR.

V neděli se pak uskutečnila Mezinárodní velká cena – Memoriál Josefa Verfla pro kategorie do 12, 14 a 21 let, které se zúčastnilo 347 mladých judistů z 87 klubů.

V sobotních kláních se nejvíce dařilo v kategorii do 16 let Janu Egrtovi do 50 kg a Natálii Rejmanové do 44 kg, kteří po velmi dobrých výkonech získali stříbrnou medaili. Ve stejné hmotnostní kategorii do 44 kg skončila Bára Horáčková na pěkném 5. místě.

V kategoriích do 52 kg se Darina Jirásková umístila na 7. místě, stejně jako Tomáš Ort v kategorii do 55 kg. Darina určitě očekávala lepší výsledek, Tomáš svým výkonem mile překvapil.

Při své premiéře v kategorii do 66 kg obsadil Štěpán Lánský 11. místo. Kryštofu Neuwirthovi se nedařilo, skončil v 1. kole a do opravných bojů již nezasáhl.

V neděli se v kategorii do 12 let do 50 kg nejvíce dařilo Vojtovi Zlámalovi, který ve všech svých utkáních zvítězil a získal zaslouženě zlatou medaili.

V kategorii do 38 kg skončil po dobrém výkonu Josef Varšányi na 7. místě. Dominikovi De Ieso a Kryštofu Lánskému se nedařilo.

V kategorii do 14 let se nejvíce dařilo Evelíně Lemmerové do 40 kg a Oliverovi Tichému do 55 kg, kteří po velmi dobrých výkonech vybojovali stříbrnou medaili. Bronzovou medaili a sbírku cenných kovů tak zkompletoval v kategorii do 73 kg Mirek Kratochvíl. Viktoru Tichému se nedařilo, skončil v 1. kole a do opravných bojů nezasáhl.

V kategorii do 21 let do 73 kg získal František Egrt stříbrnou medaili, když ve finále podlehl soupeři z Kazachstánu.

V kategorii do 81 kg obsadil Marin Vrabie 4. místo.

Je potěšitelné, že se naši judisté v tak silné konkurenci neztratili, získali celkem 7 cenných kovů a další 4 bodovaná umístění. SKP JUDO Jičín, z.s. děkuje všem svým podporovatelům.

Milan Letošník