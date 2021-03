„Často křtíme na velkých akcích či v knihkupectvích, ale bohužel tomu současná doba nepřeje. Rozhodli jsme se proto zvolit jiný, ale atraktivnější způsob, který se navíc ke knize leteckých fotografií náramně hodí,“ vysvětluje iniciátorka křtu Blanka Imramovská.

Čtenáře jsme vzali s sebou do kabiny letadla spolu s pilotem Radkem Štěrbou, abychom společně mohli tento titul uvést do knižního světa. Za naši posádku bych knize Trutnovsko z nebe ráda popřála spousty spokojených čtenářů, kteří díky ní poznají známá místa z jiného pohledu a třeba se tak inspirují k zajímavým výletům.

Liduprázdné Krkonoše



Z motorového větroně jsme nafotili i zimní snímky Krkonoš v době, kdy byly prakticky liduprázdné. Jindy přeplněnou Sněžku i sjezdovky tak vystřídaly pohledy na klidnou přírodu s několika místními turisty. "Nafotit zimní snímky není tak jednoduché, neboť ne vždy se dá vzhledem k podmínkám v nížinách vzlétnout a navíc zimní krajina tady není pořád. Jsme tedy rádi, že se to podařilo v tomto roce uskutečnit. O to zajímavější bylo, že jsme nafotili snímky, které se standardně nafotit nedají. Myslím tím prázdné kopce bez hromady turistů,“ popisuje Blanka Imramovská.

Česko jako pohádková země



Fotografie do leteckých knih se pořizují z letadel.. „Po několikaletém létání nad Slovenskem jsem se rozhodl v roce 2012 začít objevovat z nebe i Česko. Musím uznat, že je to úplně jiná krajina než naše hornaté a bouřlivé Slovensko. Česko mi připadá jako pohádková země. Z nebe jsou vidět malebné vesničky a návsi s jezírky, o kus dál zase nádherné zámečky nebo dominantní hrady. Do české krajiny jsem se opravdu zamiloval,“ uzavírá pilot a fotograf Milan Paprčka.

Video ze křtu knihy:

https://youtu.be/2hGbhLGPJwI

Alice Šplíchalová