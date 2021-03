Safari Park Dvůr Králové pořádá v rámci oslav 75 let své existence pátrání ve vlastní minulosti. Všichni příznivci mohou nyní zasílat své vzpomínky na návštěvu Dvora Králové. Na autory těch nejlepších čeká exkluzivní projížďka safari při západu slunce.

Nosorožci v africkém kempu (70.léta). | Foto: archiv Safari Parku Dvůr Králové_

Světové prvoodchovy buvolce hiroly, první mláďata hrošíků liberijských v Česku, nejúspěšnější světový chov psů hyenových, dvou druhů nosorožců nebo žiraf. Safari park má při příležitosti oslav 75 let od svého založení hodně na co vzpomínat. Nyní se obrací i na své příznivce. „Hledáme fotografie z let 1946 až 1996, tedy za první půl století existence zahrady. Na autory nejkrásnějších vzpomínek čeká exkluzivní soukromá večerní projížďka po safari s odborným průvodcem,“ říká ředitel safari parku Přemysl Rabas.