Je to již mé deváté vánoční zamyšlení nad životem, který stále ještě žiji. Trochu se ohlédnu za letošním rokem a prozradím také, co si ještě přeji. Potřebuji k životu sny či výzvy, abych měl za čím jít. Kdo sny nemá, žádné se mu nesplní. Některé se mi splní a jiné ne, což je asi normální. Chci být i nadále aktivní.

Letos to kromě dokončených šesti poutních cest přes naši republiku byl nedávný výlet do Catánie, kde jsem si splnil dávný sen a přiblížil se pěšky ke kráteru sopky Etna (3343). Nemohl jsem zapomenout opět navštívit překrásnou Taorminu s jedinečným Teatro Greco, nejkrásnější antické město světa Syrakusy, starobylé město Piazza Armerina se stovkou kostelů a paláců z 11. až 18. století, obdivoval fresky ve starověké římské Villa Romana del Casale a již počtvrté se setkal se svou dlouholetou kamarádkou Alessandrou. Za posledních šest měsíců jsem zvládl deset výletů do méně známých slovenských hor. Bylo to 34 dnů, z toho 24 dní na horách, kde jsem našlapal 448 km v pohorkách a hlavně poznal mnoho zajímavých lidí. Postupně jsem k těmto cestám přidával i pobyty v lázních jako jsou Trenčianské Teplice nebo Bojnice, kde jsem si dopřál relaxaci svého starého těla. Nemohu zapomenout ani na svůj jubilejní 30. ročník výstupu na naši nejvyšší horu Sněžku ve sváteční den 28. října, kde mne jako nejstaršího letos doprovázelo 46 přátel. Jako jediný jsem nikdy nechyběl, i když v září roku 2004 jsem byl po těžkém úrazu na kole a vystoupal na vrchol s berlemi. V listopadu jsem začal putovat po cestě Aloise Jiráska vedoucí z Litomyšle do Broumova a včera jsem ji po zdolání 150 km dokončil. Těší mne také, že zatím ještě každé úterý a pátek se setkávám s přáteli v sauně a poté v pivnici a je mi s nimi dobře. Je důležité být otevřený k rodině a přátelům a být s nimi.

Žiji přítomným okamžikem, i když si stále něco plánuji a na něco se těším. Ještě mám trochu sil něco dokázat a cestovat ( letos 17.8. jsem na kole zvládl cestu z Jičína do Špindlu a zpět, což bylo 108 km s převýšením 1030 m za 4 hodiny a 10 minut, průměr 26 km/hod.). Chtěl bych zrát jako víno, které mám stále raději než vodu, ale nechtěl bych zkysnout.

Na světě je krásně, pokud si to sami nepokazíme; máme život a celý svět. Co víc bychom měli chtít? Větší dar než život dostat nemůžeme. Přírodu beru jako jistou formu umění; obdivuji její dokonalost a hledám ještě krásnou kompozici, když mám fotoaparát sebou. Poslední dobou však fotím málo, neboť nelze zachytit vůni květin, poryvy větru, teplo slunečního paprsku či zpěv ptáků; to se musí zažít. A proto se stále častěji a rád vracím do naší krásné přírody, kterou mám nejraději. Za letošní rok to bylo 5229 km na kole a k dnešnímu dni to je zatím 2463 km pěšky. Když jsem na cestě sám, vnímám svět kolem a nemusím přemýšlet, co říci. Poznávám nové lidi a s nimi i život v jejich kraji nebo zemi. Také vzbuzuji větší zvědavost a otevřenost u místních lidí. Proto jezdím na cesty také rád sám.

Být sám neznamená být osamělý. Na cestách neobjevuji jen krásy cizí země, ale také vlastního života. Není důležité, kolik čeho máš, ale jestli umíš být spokojený s tím, co máš. K radosti toho moc nepotřebuji. Život může být bohatý nejen na peníze. Již 22 let v důchodu dělám jen to, co chci a tak si plním své sny, zvláště toulky po světě, ale vždy se těším na návrat domů, protože mne tam někdo čeká. „Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit“, říká brazilský mág Paolo Coelho. Každé další navštívení cizí země mne utvrzuje v tom, že žiji v nejlepším koutě světa. Vyhýbají se nám všechny živelní pohromy, mně i Corona, patříme mezi nejbezpečnější země světa, i když válka je skoro za humny, netrpíme žádným nedostatkem a dožíváme se i osmdesátky; léta jsou teplá a zimy mírné. Když chodím pěšky, nejsem vázán na žádné spoje. Ale i cestování vlaky i autobusy mám stále raději. Mé cestování je někdy útěkem z domova do světa. Hledám vzrušení, změnu, ale takový jsem. Někdy, když odcházím na výlet říkám, že jdu do práce. Práce, která mne baví, není práce, ale odpočinek duše.

Život je krátký a každý by se měl radovat z každé chvilky. Mezi mé koníčky patří zjednodušovat si život. V obchodě si většinou koupím hned první pohorky, které mi nabídnou. I v osamění nacházím jistou zálibu. Když je člověk obklopen přírodou a tráví čas jen sám se sebou, je to snadné. V každém okamžiku si mohu dělat přesně to, co zrovna chci. Lidé mi moc pomáhají a asi mám i štěstí. Před pár dny jsem ztratil brýle v autobusu a už druhý den mi je řidič přivezl až do Jičína. Zrovna tak zapomenuté hůlky v cizím autě a mohl bych vyjmenovávat mnoho dalších pomocí od neznámých lidí.

Nejbližší akcí v příštím roce by mohl být zimní přechod alespoň části Vsetínských vrchů s přáteli, Začátkem jara bych rád absolvoval jedinou poutní cestu na Slovensku, která vede z Košic do Bratislavy a je dlouhá 160 km. Těším se na pohoří Kremnických a Štiavnických vrchů, kam mne zvou přátelé ze Slovenska. Láká mne stále Menorca a Cami di Cavalos (Koňská stezka) 160 km dlouhá kolem ostrova. Chůze mi pomáhá udržovat psychickou pohodu a je pro mne lékem. Prokrví celé tělo a je ideální na spalování kalorií. Nezatěžuje srdce a klouby. „Žijeme, abychom chodili a chodíme, abychom žili“.

Nejvíce ze všeho si vážím času a svobody, kterou zatím máme. Mohu zatím cestovat a relativně za málo peněz. Každá cesta například na Slovensko tam i zpět mne nestála víc jak 500 Kč, zpáteční letenka do Catanie 3300 Kč. Stále se opakuji, když říkám, že nejhezčí věci na světě jsou skoro zadarmo.

Teď se těším na druhý svátek vánoční, na Štěpána, kdy přijedou synové s rodinami. Těšte se i vy na zítřek. Na to, co vás hezkého potká za hodinu nebo za rok. Já to dělám pokaždé. Věřte, ono to pak přijde. Krásná je zem, ve které žijeme. Krásné je kamarádství. Krásné je žít. Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí.

Život může být jiný než vysedávat na sociálních sítích, chodit do práce, do školy, být doma.

Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.

Přeji všem pohodové svátky vánoční a šťastné vykročení do Nového roku.

Zdraví vás věčný poutník Ivan Pírko