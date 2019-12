V předvánočním čase jsme se rozhodli uspořádat pro rodiče, prarodiče, kamarády, ale i ostatní nadšence práce s dětmi a mládeží vánoční vystoupení našeho kroužku. Dne 10.12. jsme se sešli v prostorách našeho domu OMS. Vánoční besídku jsme začali stínovým divadlem, kde děti rodičům zahrály příběh o hledání toho pravého vánočního stromečku. Následovala ukázka popisu zvěře mysliveckou mluvou, kdy si každé dítě vylosovalo z klobouku kartičku s pojmem myslivecké mluvy a tuto kartičku muselo správně umístit na připravený obraz lišky a srnce. Třetím vystoupením byly oblíbené hádanky, kdy děti říkaly jednotlivé indicie – popis zvěře a rodiče měli uhodnout, co je to za zvíře. Během vystoupení bylo připraveno vánoční občerstvení a příjemné chvíle doplňoval ozdobený vánoční stromeček. Během besídky si děti s rodiči dále vyráběly vánoční dekorace – papírové hvězdy.

Vánoční vystoupení dětí se opravdu velmi povedlo a všechny děti zaslouženě obdržely za svoji roční aktivitu v kroužku pamětní medaile. Nejenom my, jako pořadatelé, ale hlavně rodiče viděli, že děti jsou opravdu šikovné, myslivost je zajímá, rády se učí novým věcem a to je pro nás tím hnacím motorem, proč to děláme a proč práce s dětmi a mládeží má smysl. Děkuji touto cestou manželům Heršálkovým, kteří vedou náš myslivecký kroužek. Jsou to lidé na pravém místě a díky jejich obětavé práci můžeme činnost mysliveckého kroužku nadále rozvíjet.

Lenka Hochová