Ke kytici růží může být přibaleno ještě víno. Samozřejmě za tučný příplatek. Restaurace i pláže jsou vyzdobené dekoracemi ve tvaru srdce a před vchody do obchodů visí hrozny nafukovacích červených balonků. Některé restaurace nabízejí i speciální valentýnské menu. Mezi auty a dodávkami matatu stojícími v zácpě pobíhají pouliční prodejci s červenými, žlutými i bílými růžemi a snaží se je prodat řidičům. Mnoho lidí má v oblibě nosit v den svatého Valentýna oblečení v červené barvě. Protože červená představuje lásku a vášeň.

Stejně jako u ostatních svátků ani u tohoto nesmí chybět dobré jídlo. Na pobřeží jsou to ryby, ve vnitrozemí nyama choma neboli pečené maso. Mladí lidé v ten den rádi chodí i do fastfoodových restaurací. Pokud si nemohou dovolit návštěvu restaurace, vezmou svoji drahou polovičku na piknik do nairobského Uhuru parku.

Růže Keňani nejen pěstují a kupují, ale i vyvážejí. Nejdražší jsou růže červené. Možná právě vy dostanete na svatého Valentýna růži pocházející z Keni. Sedmdesát procent růží, které se v Keni vypěstují, slouží totiž pro export. Poptávka po růžích z Evropy se pravidelně zvyšuje právě před svátkem svatého Valentýna a před svátkem matek. Vzhledem k současnému omezení letecké dopravy je to však komplikovanější.

Podle Francise Kimaniho, který prodává květiny už 23 let, je letošní svatý Valentýn velmi drahý. „Dříve se dala kytice růží sehnat výrazně levněji,“ říká a vzápětí dodává: „Lidé na to nebudou mít peníze, protože se ještě srovnávají se ztrátami, které jim způsobila pandemie nemoci covid. Krom toho většina růží z Naivashy, Murangy a Kitui se vyváží do zahraničí a pro nás jako prodejce zbyde omezená nabídka.“ Prodejci to potom řeší tak, že nabízejí umělé růže za nižší cenu.

Přestože Keňa patří mezi nejvýznamnější světové vývozce řezaných květin, keňské muže na ulici s květinou příliš často nepotkáte. Bojí se totiž zesměšnění od svého okolí, protože ohledně veřejných projevů náklonnosti v Keni panuje všeobecná averze. Pokud chce tedy muž koupit ženě květiny, nechá si je zabalit do novin, aby je nikdo neviděl a nebo zaplatí kurýrovi, aby je doručil jeho drahé polovičce. „Přesně tak to je,“ říká Morriss Moir z Nairobi, „když jsem se snažil udělat nějaké valentýnské fotografie, muži se bránili tomu, abych je u stánků s květinami vyfotografoval.“

Naopak muži z Tanzanie a z Rwandy se za projevy náklonnosti nestydí a nevadí jim, když je někdo spatří s kyticí růží v ruce. „Vůbec by je nenapadlo zabalit růže do novin, jako to dělají muži u nás doma,“ říká pětadvacetiletá Nancy, Keňanka žijící v Tanzanii.

Na rozdíl od romantických mužů z Tanzanie jsou ugandští muži velmi praktičtí. Místo růží nebo dárků dají ženě peníze, aby si koupila něco pěkného na sebe nebo aby si nechala udělat pěkný účes. I místní dívky a ženy to více ocení.

Hana Hindráková, Trutnov