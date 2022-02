Medijní kresba vzniká ve stavu „transu, vytržení“, kdy ruka média obdařeného mediumitou (citlivostí) je vedena dle spiritistů „kreslícím duchem“ a médium, které je „prostředníkem mezi světy“, nám pak např. přináší „rostliny a bytosti z různých planet“, ale i pohledy do minulosti, budoucnosti či jiná sdělení.

U některých z nich je uvedena i doba trvání kresby, datum a podepsaní svědci, kteří se „propojení“ zúčastnili, a pojmenování „kreslícího ducha“, díky kterému se dle spiritistů kresba objevila.

FOTO: Krvavý román. Výstavu zapůjčilo Regionální muzeum v Litomyšli

A co můžete například ve výstavní síni Suchardova domu vidět? Soubor kreseb z pozůstalosti Štěpánky Drbohlavové (rozené Černochové, 1890 1962) ze Sběře u Vysokého Veselí. Jednalo se zřejmě o kreslící médium, které kolem sebe soustředilo „kroužek takto obdařených“. Kresby jsou provedeny pastelkami a tužkou na papíře a některé na hedvábí, jsou prostoupeny florálními motivy. Některé z nich jsou doplněny medijním sděleními. Většina je vyhotovena v rozmezí let 1946 1951. Dále můžete vidět medijní kresby Josefa Holce (1899-1980) z Libštátu, z let 1950 1980, který se zabýval mediumitou kreslící, ale také duchovními vhledy do budoucnosti. A medijní kresby Hany Lukešové původem z Vrchlabí.

Přijďte se tedy podívat do výstavní síně Suchardova domu v Nové Pace na „kresby ze zásvětí“. Výstava je otevřena do 27. února, každý den mimo pondělí od 9.00-12.00, 12.30 16.00 hodin.

Ivo Chocholáč