V prostorách nového městského úřadu se v současnosti konají dvě zajímavé výstavy. Ta první měla vernisáž 12. září a jedná se o výstavu fotografií z cest (Vietnam, Malajsie, Nepál, Srí Lanka, Matterhorn) Barevný svět – tajemné dálky, jejichž autorem je Ivan Vydra. K vidění je do 9. října.

Ilustrační snímek. | Foto: Lenka Rodová

Druhá pak byla slavnostně zahájena v pondělí 18. září a v tomto případě se návštěvníci dozví řadu zajímavostí z „dílny“ světoznámého architekta Jana Blažeje Santiniho – Aichela, genia českého baroka. Jsou zde představeny jeho unikátní stavby ve východních Čechách, tedy i zámek v Lázních Bělohradě. Tato výstava potrvá do 30. září.

Obě výstavy lze navštívit v otevírací době turistického informačního centra od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 11:30 hodin.

Pavel Vydra