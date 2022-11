Když jsme halloweenskou výzdobu v parku instalovali, téměř všechna auta, která jela kolem, přibrzdila. Řidiči i spolujezdci se nepokrytě dívali, jaké příšery a smrtky na ně vrhají své pohledy. Kolem jelo také několik cyklistů. Jeden z nich sledoval smrtky v parku tak dlouho, až málem naboural do obrubníku. Kdybychom na něj nezavolali: „Héj, koukej na cestu!“, špatně by to dopadlo.

Dojemná vernisáž výstavy Oskara Teimera vehnala slzy do očí návštěvníků

Pozornost všech nejvíc přitáhla vysoká ve vzduchu letící postava ducha s lebkou smrtky a s dlouhými bílými drápy. Druhý menší přízrak se stříbrnou lesklou lebkou je zavěšen na stromě o kousek dál. Jeho nehmotné tělo se ve větru hýbe, nadouvá a vlaje jako by byl živý. Dole na židličce sedí bezhlavá žena, která drží svou dýňovou hlavu rudou od krve v klíně. Na kole přijeli dva duchové, kteří mají své lebky s barevnými tvářemi položeny na řídítkách. Na zemi je o lavičku opřeno tělo dívky. U nohou jí vykukuje ze zkypřené hlíny pečlivě upravený obličej. Na druhé lavičce sedí dýňové zjevení s typicky oranžovou hlavou a bílým tělem. Na stromech se usadili menší duchové a oranžové šklebící se obličeje. Kmen jednoho stromku zdobí kruhový útvar s lidským obličejem. Jeho zelené oči pozorně sledují návštěvníky.

Večer, když se setmí, září dýně i duchové světýlky, poulí barevné oči a lákají kolemjdoucí k umrlčím hrátkám. Přijďte si s nimi zahrát i vy.

Zdena Zuzana Bednářová