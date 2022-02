V naší kadetní setnině jsou chlapci i dívky od druhé třídy základní školy až po středoškoláky. Všechny spojuje zájem o českou historii. Jako jednotka si zakládáme na tom, že naši členové zvládnou vše, co je potřeba. Kadeti jsou schopni si samostatně velet německy, jak bylo v minulosti v rakouské monarchii zvykem, cvičí se zbraněmi a stále se zlepšují. Organizátoři akcí na našich kadetech oceňují zejména velkou disciplinovanost a znalost povelů. I proto jsme zváni i na mezinárodní akce. Pro naše členy je každá akce zážitkem, ať už se jedná o pietní akt nebo bitevní ukázku.

Namaluj obojživelníka nebo plaza roku - mloka skvrnitého nebo užovku obojkovou

Někteří lidé jsou překvapení, když v uniformě vidí děti se zbraněmi. Faktem je, že děti v rakouské armádě v roce 1866 skutečně byly. Od 15 let se chlapec mohl stát kadetem a být zařazen k jednotce. Jako její člen pak s jednotkou musel jít i do války. Co se zbraní týká, naše zbraně jsou nestřelbyschopné, musejí být, protože většina našich členů ještě nedosáhla osmnácti let, ale jsou vyrobeny ze dřeva a kovu a vypadají tak velmi reálně. I tak máme přísná pravidla, jen opravdu zkušení kadeti smí nosit sečné či bodné zbraně, z pouzdra je smí vyndat jen za přesně stanovených podmínek. Hlavně se však sluší říci, že naším cílem není oslavovat válku, ale pouze připomínat události, které se v našem kraji odehrály v roce 1866. Posilujeme vlastenectví i vztah dětí k regionu, aby si uvědomovaly, že žijí v místech, kde tisíce lidí prolévaly krev za svou zem.

Děti si nic pro činnost v kadetní setnině pořizovat nemusí. Veškeré vybavení je totiž majetkem klubu. Starší tak předávají uniformy mladším a nemusejí do uniformy investovat ani korunu. Každý si zvolí, o jaký typ výstroje se zajímá a klub mu ji zapůjčí. Kdo chce, může si samozřejmě pořídit i vlastní vybavení, ale rozhodně to není podmínkou. Pořizovat vybavení není zrovna snadné, protože musí vyhovovat dobovým předpisům a musí se pro nás vyrábět na zakázku.

Tip na výlet. Kde bydlely princezny. Zámek Dětenice láká na prohlídky i v zimě

Kadetní setnina stále hledá a přijímá nové kadety. Jezdí za námi i členové z větší vzdálenosti například z Prahy. Funguje to tak, že se naši členové hlásí přibližně měsíc dopředu, na jaké akce chtějí jet. Na akce je pak dovezeno vybavení, které kadeti potřebují. Zpravidla se na akci kadeti sejdou vždy o něco dříve, aby si zopakovali povely a secvičili se.

Pokud tedy víte o někom, kdo by se chtěl zážitkovou formou dozvědět více o událostech 1866 a našem regionu, stačí nás kontaktovat. O činnosti kadetní setniny a klubu se dozvíte na www.kvhjicin.cz.

Petr Lazurko