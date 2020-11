Dvacet let se léčím na poruchu autoimunitního systému a v dnešní covidové epidemii jsem se stal jedním z nakažených.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Průběh nemoci to vzal razantně útokem a moje tělo bylo doslova na pokraji sil. Ke svému velkému štěstí jsem se dostal do jičínské nemocnice, kde mi byla věnována opravdu perfektní, odborná péče, a to jak lékařů, tak i sester a vůbec ošetřujícího personálu. Mohlo by se říci, že vykonávají jen svoji práci, ale já už dobře vím, že to bylo mnohem víc než jejich pracovní náplň. Po dobu svého pobytu v nemocnici jsem obdivně sledoval, jak znovu a znovu přebalovali imobilní pacienty a vždy si ještě našli vlídná slova pro povzbuzení. Bylo to dojemné a k jejich práci mohu dodat jen, že si nedokážu představit nic jiného než obdiv. Proto bych touto cestou chtěl ještě jednou všem moc a moc poděkovat za všechno co nejen pro mě udělali.