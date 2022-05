Ve vztahu k Československu stojí za připomenutí, že Ivan Štepanovič Koněv byl sovětský vojevůdce, který se mimo jiné podílel na osvobození koncentračního tábora Osvětim, dobytí Berlína v dubnu 1945 a osvobození pásu východní, střední a severní Čech. Byl to Koněvův 1. ukrajinský front, který se setkal na Labi s Američany. Byl to on, kdo přijal se maršálem Žukovem německou bezpodmínečnou kapitulaci. Víte, že vojáci maršála Koněva zničili armádu skupiny Střed s 800.000 vojáky, kterým velel říšský maršál Schörner, který za účasti Waffen SS a tankové divize SS „ Das Reich“ masakroval Čechoslováky. Ještě 11. května 1945 probíhaly boje v lesích ve středních Čechách s německým vojskem. Víte, že Edvard Beneš udělil Koněvovi nejvyšší státní vyznamenání. Víte, že Koněv je také nositelem britského Vojenského kříže či francouzského Řádu čestné legie, nikoliv pouze Hrdina Sovětského svazu. Víte, že Koněv byl příkladem velmi asketickým, nepotrpěl si na hojnost, byl tvrdý ke svým podřízeným, ale i k sobě. Koněv nebyl voják od stolu, ale byl velitelem na frontě a za něj mluvily jeho činy, nikoliv slova, která se dnes tak často zneužívají.

Pokud zneužíváte srpnovou okupaci 1968 ve vztahu ke Koněvovi, činíte tak z hlouposti. Koněv byl od roku 1963 mimo vojenskou službu a jeho role při invazi byla nulová. Mimo jiné víte také, že rozhodnutí o invazi už v květnu 1968, tři měsíce před 21. srpnem, se konala v Bruselu porada zástupců členských zemí NATO, kde došlo ke shodě, že Československo je a zůstane socialistické a státy Severoatlantické aliance by neměly do tamních záležitostí zasahovat. A Koněv. Ten v roce 1970 si nepřijel do Československa ani pro titul hrdiny ČSSR.

Označení „ruská“ je tvořeno z obyvatelského názvu tvořeným od názvů zemí, V tomto případě Rusko. Preferujete „demokratickou“ kolektivní vinu na všechny rusky mluvící lidi, kteří žijí nejen v Rusku, ale i v jiných zemích? Nebo jste blouznivci malosti? Může za válečný konflikt ruská zmrzlina, ruské vejce, ruské kolo nebo Ruská ulice?

Když chcete měnit názvy ulic v Jičíně, protože nejsou teď a tady populární, změňte také názvy dalších ulic, a to ulici Balbínova, protože Bohuslav Balbín podporoval lásku k vlasti a k národu a nebyl loajální vůči nadřízeným, ulici Chelčického, protože Petr Chelčický byl znám odporem k feudalismu, ulici Šafaříkovu, Čelakovského, Riegrovu, Kollárovu, Jungmannovu, protože Pavel Josef Šafařík, František Ladislav Čelakovský, František Ladislav Rieger, Ján Kollár a Josef Jungmann propagovali slovanství a rozvoj češtiny, ulici kpt. Jaroše, protože kpt. Otakar Jaroš bojoval na za 2. světové války na východní frontě, ulici Seifertovu, protože Jaroslav Seifert byl redaktorem Rudého práva. Pokračujte přejmenováním Valdštejnova náměstí, protože Albrecht z Valdštejna veřejně zabavoval majetek popravených českých pánů a mnoha dalších šlechticů a měšťanů, kteří museli za svou víru a přesvědčení emigrovat a v roce 1622 uskutečnil společně se šlechtici de Witte a Lichtenštejnem vůbec největší první tunel provedený na českém území v rámci českého mincovnictví a mimo jiné v roce 1944 na jeho počest vznikla 44. SS-Panzer-grenadier Division Wallenstein. Vše zakončete přejmenováním Žižkova náměstí, protože Jan Žižka vedl barbarské metody války zahrnující vraždění, obstarávání bohaté kořisti, vybírání vysokého výkupného a výpalného, které ale nebyly ve středověku žádné unikum Žižky nebo Táboritů.

Michal Ulrich