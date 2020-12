Současná opatření v boji s Covid-19 neumožňují uspořádat 75. ročník Mikulášského běhu v tradičním formátu, a proto to uděláme jinak. Zaběhněme si ho individuálně.

Mikulášsský běh na Bradech. | Foto: Josef Hlaváček

Hlavní trať na 2800 metrů bude vyznačená od pátku 18. prosince od 8:00 do neděle 20. prosince do 14:00 hodin. Tratě pro děti budou vyznačené v sobotu 19. prosince a v neděli 20. prosince od 10:00 do 12:00 hodin. Děti mohou běžet na trasách od 25 do 300 metrů. Letos je povolený běh rodičů s dětmi – doporučujeme!