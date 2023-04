V sobotu 18. března se konal závod Světového poháru v polském Kietrzu. Je to soutěž volných modelů letadel v kategoriích F1A, F1B, F1C a F1Q. Za velmi větrného počasí zde reprezentoval mladý modelář z Kopidlna - Jan Zajíc. Létal v kategorii F1A.

Po základní části soutěže, se do "rozlétávání" kvalifikovalo 25 modelářů včetně Jana Zajíce. Pro stále silný vítr bylo posunuto "rozlétávání" až na nedělní ráno. Ani ráno nebyly podmínky ideální a proto, aby mohl být určen vítěz, se letělo na maximum a výšku. Je to tříminutový let a měření výšky. Každý model musí mít certifikovaný výškoměr a z něho se odečte výška po třech minutách.

Jan Zajíc letěl velmi dobře a obsadil 2. místo mezi juniory. Celkově to znamenalo 9. místo. Velmi pěkný výsledek v mezinárodní konkurenci. Jan Zajíc létá za Leteckomodelářský klub Kopidlno. Chodí teprve do 6.třídy ZŠ a MŠ Kopidlno a velkou podporu má i ze strany Města Kopidlna. Snaží se reprezentovat po celé Evropě.

František Zajíc

