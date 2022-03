Tak jsem se tam vypravil a domluvil, že uděláme ukrajinský dětský den. Za školou je útulný dvoreček, to bude správné místo. S Ivanou jsme se domluvili, že to zkusíme. Nic jsme nikdo nijak zvlášť neplánovali. Ivana je skvělá, přišla s dvěma svými dětičkami, přinesla barevné třídy a spoustu dalších užitečných rekvizit. Odrážedlo bylo jen jedno, tak se o něj děti trochu přetahovaly. Daniela z kavárny Amos nezklamala, přinesla pytlíky s drobnými sladkými dárky.

Na dvoreček začaly přicházet maminky a děti ho velmi brzo celý pomalovaly. Potěšilo mě, že ukrajinský panák se skáče úplně stejně jako panák český. Tak jsem si ho k obveselení dětí, asi i maminek, vyzkoušel.

Pak jsem rozbalil pomůcky. Začali jsme střílet do terče z krabice. Děti se postupně naučily z pistole na gumičky, ale největší úspěch měl luk. Obyčejný klacek ze zahrádky a provázek, kratší klacík jako šíp. Krabice, na kterou jsme posléze domalovali terč, je prošpikovaná. To je, řekl bych, největší úspěch akce.

Zkusili jsme cvrnkat kuličky, bylo to kouzelné, jak ty děti byly u toho ničemný. Já jim jen počítal, kolikrát musely cvrnknout, aby dostaly kuličku do žumpy. Tedy cvrnkat se zatím nenaučily. Jen tu kuličku všelijak posouvaly.

Pak už jenom vyjmenuji: střílení prakem, tlučení špačka. To jedna holka ukrajinská skvělé uměla. Jen jsme trnuli, bylo tam dost oken. Pak jsme hráli „Zlatá brána otevřená“ a „Na ovečky a vlka“.

Ukazoval jsem maminkám fotky z letu balónem. Jedna šikovná holka seděla vedle s mobilem a nechala mě vždycky namluvit slovo, kterému nerozuměli. A chytrý telefon jim to přeložil do ukrajinštiny. Z toho jsem měl docela dobrý pocit, zejména když jsem jim vysvětlil, že do Lodžie se může pěšky a že Humprecht a Kost mohou navštívit autobusem. Řekli jsme si ahoj a opustili jsme krásně pomalovaný dvoreček. Až ho smyje déšť, můžeme začít někdy znovu. Nebo se někam vypravit.

Bohumír Procházka (proChor)