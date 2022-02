Přihlašovat místní akce můžete už nyní. Organizátoři místních akcí se mohou přihlašovat na stránkách www.uklidmesvet.cz prostřednictvím formuláře. Zároveň také mohou od ČSOP žádat materiální i informační podporu. Žádanka o zaslání rukavic a pytlů k úklidům bude zveřejněna pouze do 1. března. Hromadná rozesílka balíčků organizátorům proběhne zhruba týden před hlavním úklidem. „Je důležité, aby dobrovolníci své přihlášky odeslali včas. Balíčky se tak stihnou připravit a odeslat před hlavním termínem úklidů, “ sdělila koordinátorka kampaně Veronika Andrlová. Místní akce Ukliďme svět lze konat během roku kdykoliv. Pokud je někdo chystá dříve než 26. března, může se na případné podpoře domluvit individuálně, pokud později, měl by si stihnout o podporu požádat do 1. března. Na konci srpna však bude možná další rozesílka materiálů určených pro podporu podzimních úklidů.