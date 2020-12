U Suchardova domu v Nové Pace společně tvoříme Strom splněných přání

Čtenář reportér





/FOTO/ Letošní Advent je trochu zvláštní. Mizí nám jistoty, které mnohdy byly tak samozřejmé, že jsme si jich ani nevšímali. Jako by se doba zastavila a vybízela k zastavení sama sebe. Právě to je ten čas, být u sebe, být usebrán, zamyslet se nejen nad časem přítomným, ale i minulým a budoucím. Uvědomit si význam pospolitosti, kdy jsou lidé pospolu a ne osamoceni. Najít v sobě sílu odpuštění a sebezpytování vlastních chyb. Teď je ta doba ztišení, kdy máme možnost pohlédnout sami do sebe.

U novopackého stromu splněných přání můžete poslat svá přání do nebe, a nejen to. | Foto: Martin Táborský