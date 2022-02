„Ale stálo to za to. Pozdě, ale přece,“ říkají tři králové zjihlými hlasy. Ve chlévě na seně totiž něco září, záře se odráží od pokorně skloněných tváří Marie a Josefa. Je to děťátko, za ním přece jdeme, dary mu neseme. Nové slunko, nová naděje. Ani zlato se tak netřpytí, ani kadidlo tak nevoní, ani myrha není tak drahocenná jako toto dítě.