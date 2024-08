Povedlo se, Třebíč je dočista jiné město, které formulovala příroda. Teče si tu Jihlava, myslím řeku, a podle ní začali stavět, protože, na každou stranu od řeky stoupá kopec. Na sever postavili židovskou čtvrť, na jihu je běžné město s Karlovým náměstím, nádražím, a vším co lidstvo potřebuje. Hlavně ale dnešní město. Řeka si ale navzdory tomu teče stejným způsobem, jako tekla pradávno, akorát je ne moc čistá. Ale to mi domorodci vyprávěli, že bylo ještě hůř. Že už jsou tu nějaké čističky, že si každý nemůže vypouštět do vody, co chce. Ale měl jsem na mysli dobu dávno dávno minulou kdy příroda dělala si to po svém a na nás lidi se moc neohlížela.

Židovské město je staré, dávno staré, a naštěstí si tu starost zachovalo.

I když obyvatelé, kteří tu žijí, nemají to lehké. Když jsem pil ráno venku kafe, povídal jsem si s pánem, který tu bydlí a venčil psa. Poněkud hudroval na památkáře, ale nějak pochopitelně. Co se týče vnějšího vzhledu baráku, nesmí samozřejmě téměř nic. Omítka, okna, střešní okna, dveře, prostě změna tváře budovy z ulice. Auto v blízkosti domu možno jen jedno a stejně je problém s parkováním. Když v roce 2003 vstoupila Třebíč mezi města zapsaná na seznam UNESCO, dokonce se prý objevil název názor, vystupme z toho Unesca, dávají málo peněz. Však stačí se projít některou z těch úzkých krásný poctivou kamennou dlažbou vydlážděných uliček. Když například člověk vytáhne foťák a teď mu tu krásu naruší jediný nablýskaný auťák. Pak si sednete do kavárničky a pustíte si svůj nějaký film v hlavě. Jak si tady lidi žili a že my jsme povinování tu vzpomínku zachovat. Protože ty auťáky dost brzo vezmou za své, ale vzpomínku na minulost jsme povinni uchovat. Ano tu slavnou i tu krutou. V údolí Jihlavy žili si vedle sebe dva světy. Židovský a vedle, v opatství, svět křesťanský. A snášely se. však byly i pogromy a transporty, a pronásledování nekatolíků v době pobělohorské.

Abychom připomněli i tu drsnou stránku. Obě patří k naší minulosti, na obě bychom neměli zapomenout.

Však odjíždím bez odpovědi na otázku: Je Třebíč na Moravě, nebo v Čechách. V hospodách, na ulici, v informačních centrech jsem vždycky ochotně odpověď dostal, ale po každé jinou. A i B bylo v rovnováze. A tak si musím odpovědět sám. Příjemné město Třebíč je v České republice, v EU, na planetě Země.

Pojďme k těm krásám, které u nás v Jičíně, ale i v jiných středověkých městech postavených okolo náměstí nemáme. Tady jdete uličkou, úzkou. Z ní odbočuje ulička jiná ještě užší, která se jmenuje například Opuštěná, nebo V mezírce. Chvilku šikmá dlažba, sem tam schod, a najednou ulička končí. Skála, kopec. Prostě dál to nejde. Nebo další zvláštnost: do domu jde průchod. Řekněte si aha tam nesmím, to je soukromí. Pozor to není vchod to je opravdu úzký průchod, kterým vystoupíte do další uličky z průchodu odbočují dveře do bytu. Nebo se takto dá projít na náměstí. Obchůdky, dílničky, kavárničky. Ani jeden stánek plný kýče. Chválím město, které si tohle dovede uhlídat.

Spíš omylem, zabloudil jsem do malé hrnčírny paní Jany. Přiznala, že ve svém konání je samostatná. Vychodila stavební průmyslovku. Ale naučila se s hlínou a to jí skromně živí, ale hlavně baví. Trochu jsem zklamaně hledal hrnčířský kruh poháněný nožně, bez motoru. Jana mi vysvětlila že ten hrnčířský pohyb nohou, odnesla záda. Když se vyléčila, pořídila asi motor, jeho rychlost může reagovat. Ale důležité jsou její ruce. Ze kbelíku vylovila hroudu hlíny, tiše brucel motorek, a její ruce tvořili, s hlínou se mazlila. Pravila: "ještě nevím, co to bude." I byla miska. Pak ještě zahnula okraje dovnitř, aby neutíkalo teplo. Surové dílo trvalo snad tři čtyři minuty. Glazovat, vypálit, a další operace už jsem nemohl vyčekat. Ale vyprávěla mi, jak za ní chodí děti, a ty tvarují ručně bez kruhu, vzpomínala třeba Kaplanovu turbínu, nebo atomovou elektrárnu. Blízko jsou Dukovany. Hlína umí všecko. Je levná a přírodní.

Program připravili Třebíčtí skvělý. Mají už s festivalem určitou zkušenost. Pestrý zajímavý, každý si mohl vybrat dle svého gusta a potřeb. Přednášky, divadla, koncerty, nu a neformální diskuze, což je pro někoho nejzajímavější.

Zadní synagoga jest pro přednášky a pro eventuální následné setkání skvělý důstojný, a inspirující prostor. Pořadatelé vybrali zajímavé lektory z mnoha oborů. Mě velmi překvapil a potěšil Martin Korčok, ředitel muzea holokaustu v Seredi. Hovořil o židovských táborech na Slovensku a o tom, co následovalo po osvobození. Potrestání kolaborantů, stalo se po válce politickou událostí, na které si organizátoři, politici, ohřívali i své politické zájmy. A tak se stalo, že až 10 let po osvobození byly tresty vysoké. Ve srovnání s tím co bylo po osvobození.

Podle následné diskuse se domnívám, že Martin Korčok, to ani dnes nemá lehké. Není tajemstvím, že (teď hledám vhodný výraz), na Slovensku se postoj k Židům, od postoje u nás v Čechách poněkud liší.

Druhou otázku je, že mnoho našich lidí, na Slovensku, i u nás v Čechách, docela otevřeně řekne: "už se k těm věcem nevracejme“. Vždyť je na Nově tolik krásných seriálů.

Ještě se vrátím k prostorám Zadní synagogy. To je místo, které dík povedené rekonstrukci, se zachováním všech skvělých architektonických prvků, vytváří samo o sobě skvělou atmosféru. Příkladem budiž, večerní koncert – recitál hebrejských a jidiš písní Zity Honzlové a jejího alžírského partnera. Zity klávesy, doplněné rytmikou (bendir, derbovka) se zpěvem obou rozezněly klenbu synagogy tak, že několikrát zpěvačka u klavíru ohlásila poslední skladbu, pak na sebe mrkli se zpěvákem, a hráli a zpívali dál.

To je jeden z příkladů, který charakterizuje atmosféru setkání v Třebíči. Zajímavé bylo náhodné setkání na půdě Rabinátu. Na výstavě fotografií starého židovského města, byly vedle fotografie nové, aby bylo možno srovnávat. Nevím, jakým důvodem bylo, že jsme najednou povídali, a debatovali o současném školství. Přišli návštěvníci, kteří vystoupali po příkrých schodech a do debaty se přidali. To je příklad atmosféry na festivalu.

Dalším příkladem bylo setkání na ulici. Kdy stačila foukací harmonika, a jednotlivci, nebo skupiny chytly se melodie a zazpívali jsme si. A zase kontakt, a povídání. Tak mě potěšila architektka, která při své práci se podílela na opravě a rekonstrukci jednoho z domu Židovské čtvrti. Poprvé jsem viděl v oknech lité sklo. Aby byla co nejopravdověji dodržena historická a historizující podoba stavby. Průhled oknem zkresloval. Metafora? Ale i vždyť i my, ve všedním životě, jsme občas poněkud deformovaní. Necháme se deformovat.

Řeka dělá svoje, přispívá k atmosféře, jakož i okolní zeleň. Bylo dobrý nápadem, že divadlo se hrálo na západní straně židovského města, U lípy. Prostějovští přivezli inscenaci Když se tloukla okna. Vlastní úpravu někdejších příběhů, která vycházela ze skutečných událostí, převedených do humoru. Pan principál, když jsem představení pochválil, pověděl mi, že chystají pro příští rok další, kde by mělo být i více děje, na úkor dialogů.

Poněkud rozechvěle chystal jsem si na sobotní podvečer příběh podle Ignáce B Singera, který jsem nazval Příběh velké lásky. Neměli tenkrát, před nějakými dvěma či třemi sty lety to lehké, když se křesťanská dívka zamiluje do židovského mládence, ještě k tomu vězně po nájezdech Kozáků Bohdana Chmelnického.

Přišli diváci velcí, i malí. Myslím, že všichni pochopili. Největší radostí pro divadelníka bylo, když jsme si všichni na závěr zazpívali Lásko bože lásko.

Festivalem prostupoval soubor třebíčské ZUŠky Yocheved. Paní učitelka Hana Horká přivedla mnohokráte na náměstí před Synagogu své dívky z pestrých blůza a mládence ustrojené tak, jak asi kdysi Židé chodili do synagog. Tancováním na židovské a izraelské písně zvedali náladu, oživili atmosféru. Nebyla to jen skvělá podívaná, ke které si diváci dávali košer jídla a vhodné pití. Pro někoho vzpomínka na minulost, pro jiného pohled na to co dovede muzika a radost ze života. Trochu jiného než je ten televizní a počítačový. Každý se mohl zapojit do kola a základní kroky si vyzkoušet.

Paní Barbora Dočkalová z centra židovské kultury ŠTETL připravila svojí lekci Tradice a zvyky Židů v duchu moderní pedagogiky. Židle ve zadní synagoze byly narovnání po obvodu sálu na každém ze čtyřech stolů byly skříňky s rekvizitami. Čtyři hlavní témata byla pojednána a v duchu Komenského pedagogiky. Běh života, domácnost, šabat, a svatba. Ta proběhla se všemi atributy – učebními pomůckami i s parádou pro nevěstu.

Žáci byli učenliví a pomocí vložených materiálů písemných a pomůcek historických připravila každá skupina svou lekci prakticky. Paní učitelka už jenom upřesnila a dodala potřebné. Následná diskuze prokázala, že tohle je ta správná forma, jak poznat a pochopit židovskou kulturu, její odlišnosti.

Kuloáry, které jsou stejně důležité jako akce sama, pokračovaly dlouho do noci. Jméno hospody jsem v uličce l. Pokorného jsem zapomněl, ale měli tam nejlevnější pivo. Bylo z pivovaru Hluboká. U neosvětleného stolku Seděly tři dívky. Šenkýřka přinesla svíčku a my si povídáme. 200 km od domova objevuji krajanky. Muzikantky. Vzpomínáme na koncert v jičínské Lodžii u příležitosti Slunovratu. Byl jsem předvečer na zkoušce a tak jsem se seznámil s orchestrem. Pan dirigent, který vypadal se svou omotanou šálou jako bezdomovec, jmenoval se tuším Novotný, orchestr byl možná z Liberce. Pamatuji si jak mávnutím zastavil orchestr a řekl: „Ano, teď jsme se sešli.“ Orchestr přespal na zemi ve spačácích a ráno šli všichni do parádního oblečení, dali kafe a v 6 začal na terase koncert. Druhá dívka , členka Královéhradecké filharmonie vypráví o tom jak orchestr hraje na nábřeží Labe Smetanovu Vltavu … .

Svět je plný úžasných příběhů. Na Male Chajim v Třebíči potkal jsem jich mnoho.