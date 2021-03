Období jara a s ním spojené výletování se blíží. Pro snazší orientaci v nabídce regionu Sdružení Český ráj pro zájemce připravuje tipy na výlety v nové formě elektronického flipbooku.

Český ráj ve filmu a pohádkách.Zdroj: archiv Sdružení Český rájAktuálně jsou k dispozici první z nich, a to je Český ráj ve filmu a pohádkách. „V katalogu najdete deset tipů na pohádkové výlety, v rámci kterých se můžete vypravit například na zámek Sychrov za princeznou Zlatovláskou, za čerty do Klokočských skal nebo loupežníkem Rumcajsem do Jičína. Flipbook si můžete pohodlně otevřít ve svých počítačích i telefonech, tipy jsou doplněny o fotogalerie a také trasu výletu na portálu mapy.cz,“ přibližuje Jitka Kořínková, ředitelka Sdružení Český ráj. Pro ty, kteří si své výlety chtějí užít offline, je tu možnost si každý výlet stáhnout v pdf formátu včetně mapy a případně vytisknout.