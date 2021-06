Tato netradiční rozhledna u vrcholu Šibeníku (674 m.n.m.) vznikla z podnětu městyse Nový Hrádek. Její podoba vzešla v roce 2014 ze soutěže Cena Petra Parléře jako vítězný projekt architekta Pavla Suchého. Přeměna stožáru na rozhlednu byla poté zahrnuta do projektu Euroregionu Glacensis „Česko-polská Hřebenovka - východní část“.

Náklady na výstavbu 47 metrů vysoké kovové rozhledny s infocentrem a parkovištěm činily 16,5 milionu korun. Rozhledna je přístupná od 22. prosince 2020 po celý rok od východu do západu slunce. A je opravdu povedená. V letošním ročníku ankety Rozhledna roku skončila na třetím místě.

Vstup je zdarma a bez obsluhy pouze za klimaticky vhodných podmínek. Po zdolání 183 schodů se ve výšce 32 metrů nad zemí otevírá kruhový výhled na Krkonoše, Orlické hory, Javoří hory, Opočno, pevnost Josefov, Nové Město nad Metují, Hradec Králové, Kunětickou horu, Železné hory nebo Českomoravskou vrchovinu. Při skvělé viditelnosti je pak vidět i Ještěd nebo Kaňk u Kutné Hory.

Informační centrum u rozhledny je už otevřené, a to v letní turistické sezóně od května do září denně od 10,00 do 12,00 a od 12,30 do 17,00 hodin.

A jak se k rozhledně dostanete? Pokud pojedete autem, zhruba 200 metrů od rozhledny je parkoviště. V případě, že je plné, je možné parkovat na náměstí v Novém Hrádku. Turisté, kteří sem zavítají autobusem, vystoupí na zastávce Nový Hrádek-škola nebo Nový Hrádek-náměstí. Jestliže se vydáte pěšky, pak z náměstí v Novém Hrádku zamíříte po červené turistické značce (1,2 km) od zastávky BUS Nový Hrádek-škola ulicí Pod Šibeníkem a po 300 metrech vlevo po červené turistické značce (celkem 0,8 km).

Michal Fanta

