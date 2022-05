Projekt po stopách Albrechta z Valdštejna propojuje místa spojená s postavou tohoto slavného vojevůdce. Vypravit se za ním můžete do jeho někdejšího frýdlantského panství a navštívit Jičín, město, které právě za vlády Albrechta z Valdštejna dosáhlo svého největšího rozmachu. Vydat se můžete také do Nové Paky, Lomnice nad Popelkou, Turnova, na hrad Valdštejn, zámek Hrubý Rohozec, zříceninu hradu Trosky či zámek Mnichovo Hradiště, kde jsou uloženy vévodovy ostatky. Valdštejnovy stopy však dalece překračují hranice Českého ráje, neboť jeho vévodství dosahovalo až do České Lípy a na severu nad Frýdlant. V rámci putování za jeho odkazem proto můžete navštívit také Bezděz, Frýdlant, Lemberk nebo Valdštejnské domky v Liberci. Za prohlídku jistě stojí i město Cheb, které bylo roku 1981 prohlášeno městskou památkovou rezervací, a kde byl vévoda roku 1634 zavražděn.