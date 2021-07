Letošní ročník festivalu provázejí některé novinky. Tou nejzajímavější je bezesporu fakt, že se akce přesouvá do prostor nového Areálu Zahrada v městské části Libonice, směrem na Dobrou Vodu. Zde již loni proběhl náhradní jednodenní Malý, velký fest a letos se počítá s takřka „plnou verzí“ The Legends Rock Festu – ve dvou dnech.

Areál Zahrada: úsilí korunováno úspěchem

Samotný Areál Zahrada stojí za delší zmínku. Ještě před dvěma lety na tomto pozemku bujel zpustlý porost a nic nenasvědčovalo tomu, že by se zde mohlo něco konat. Obrovským svépomocným úsilím pořadatele Zdeňka Lhoty, jeho rodiny a přátel se podařilo areál v krátkém čase nejen zkulturnit, ale také vybudovat v něm podmínky pro zdárný průběh Malého, velkého festu připravovaného narychlo po loňském jarním uzavření republiky a následném rozvolnění. Akce se stala předzvěstí dalších kulturních událostí a zkouškou, zda všechno v areálu funguje, jak má. V září na stejném místě proběhla další akce stejného pořadatelského týmu – Loučení s létem, a pro letošek již všechno směřovalo ke konání The Legends Rock Festu.

Areál Zahrada je skutečnou velkou ovocnou zahradou – největší výhodou je tedy přírodní prostředí a dostatek stínu, kterého se na podobných akcích často nedostává. Nyní, se zbudováním základního pevného zázemí, jsme zase o kus blíž k tomu, aby se Areál Zahrada stal vyhledávaným místem pro kulturu i odpočinek pro celou rodinu. V neposlední řadě je třeba zmínit blízkost veřejné dopravy – takřka jen pár kroků odsud se nachází autobusové nádraží a o kousek dál nádraží vlakové.

To nejdůležitější: muzika

The Legends Rock Fest v Hořicích 23.-24. července bude!Zdroj: archiv organizátoraProgram bývá každoročně složen z kapel vskutku legendárních, které vytvářejí naši rockovou, metalovou a punkovou scénu již velmi dlouho, a z kapel nových, mladých, pro které může být vystoupení na hořickém pódiu pomyslným odrazovým můstkem do příštích úspěšných hudebních let.

O prvním, pátečním festivalovém dnu 23. července odstartuje program velmi zvesela teplická parta Deviant, po nich přitvrdí Forrest Jump. Vystoupení kapely XIII. Století je ze strany mnoha fanoušků vysněné a dočkáme se ho hned následně. Od vysokoškolské recese až po status punkové legendy – tak by se jednou větou dala popsat profesní dráha kapely Visací zámek. Hned posléze vstoupí na pódium jiná, taktéž devětatřicetiletá legenda – Arakain, který díky svým kvalitám ne nadarmo stál u zrodu české metalové scény. Úctyhodnou řádku let hraje také kapela Doga, jež se svým přímočarým rockem pravidelně váží dlouhou cestu ze Slezska. A první festivalový den uzavřou symphonic blackmetaloví Welicoruss, kteří byli po loňském velkém úspěchu pozváni letos znovu.

V sobotu 24. července se začíná už od jedenácti, a to s dalšími „služebně mladými“ kapelami Maylive, Eclipsis a Madam Royal. Po nich ovládnou pódium ohně – jihočeští Seven mají speciální koncertní show se všudypřítomnými plameny. O něco blíže to má do Hořic Komunál, který se každoročně vyznačuje zvláště početným davem pod pódiem. Dav možná ještě více zhoustne, až se na scéně objeví Trautenberk – tahle sestava bodovala v minulých letech ve fanouškovském hlasování o nejoblíbenější kapelu, a i letos vás vyzýváme k hojné účasti v hlasování kdykoli do sobotních podvečerních hodin. Následně se o spoustu veselí postará početná banda Walda Gang. V pozdějším večerním čase se pod pódiem sejdou fanoušci stále velmi populární kapely Traktor a celý festival budou uzavírat tvrdší tóny party X-CORE.

Občerstvení: každý si dle chuti přijde na své

Návštěvníky festivalu bezesporu také zajímá občerstvení. Bude se točit pivo, pro řidiče Birell. Dále bude k dispozici široký výběr míchaných nápojů, víno, rum, zelená, vodka… A kdo alkoholu neholduje, najde u nás limonády, café bar výběrové kávy Mohaji a další nealko nápoje. U vstupu a ve stanovém městečku bude k dispozici nonstop stánek s nabídkou od snídaně po pozdní večeři.

Bonusy pro ty, kdo si včas obstarali vstupenky

Pro držitele vstupenek z předprodeje jsou připraveny bonusy jako látkový náramek, parkování a stanové městečko zdarma, festivalové noviny, a letos poprvé Karta návštěvníka, která umožní slevy u partnerů festivalu jako Masarykova věž samostatnosti, Koupaliště Dachova, krytý bazén, squash, Městské muzeum, Galerie plastik, Zámek a Museum Czech Road Racing, některé restaurace a cukrárny či vyhlášené Hořické trubičky.

Hygienická pravidla

The Legends Rock Fest v Hořicích 23.-24. července bude!Zdroj: archiv organizátoraJaká budou v tu chvíli platná hygienická pravidla a nařízení, bude zřejmě známo až těsně před festivalem. Dá se však očekávat, že bude omezena kapacita účasti. Pro jistotu jsou tedy k dispozici jednodenní i dvoudenní vstupenky. Na základě vládních opatření platných v tuto chvíli by účastníci kulturních akcí měli být buď aspoň 21 dní po první dávce očkování, nebo mít platný antigenní test (72 hodin) či PCR test (7 dnů), nebo být v ochranném časovém limitu imunity po prodělání covidu (180 dnů). Dle sjednocení pravidel pro služby a kulturu budou nově uznávány všechny druhy testů včetně samotestů a čestného prohlášení o absolvování testu. Pravidla vytváří vláda, nikoli my, ale jsme v tomto směru optimisté :)

Předprodej vstupenek: doporučujeme neotálet

Dříve zakoupené vstupenky, s původním termínem konaní 2020, jsou plně v platnosti. Aktuální předprodej vstupenek probíhá standardně na našich webových stránkách www.thelegendsrockfest (k dispozici jsou samostatné vstupenky jednodenní i dárkové sety pro dva, vše lze libovolně kombinovat), vstupenky je možno zakoupit také v předprodejní síti Ticketmaster. Stále je aktuální také limitovaná edice za nejlepší cenu. Vzhledem k stále platnému omezení počtu účastníků kulturních akcí (venku 2000 osob) doporučujeme s nákupem lístků neotálet.

Zdeněk Lhota, organizátor