Staň se i ty součástí „tohoto dění“ a navštiv jej. Zahledíš-li se ve zdejší mnohovrstevnatý obraz místa, jako by tě relativizoval. Vždyť ono není tím běžným místem k pobývání, tedy pobytu… Siločáry vitálních křivek obdařeny svou barevností jej prostupují snad všemi směry. Když se člověku stane určité místo „místem návratů“ tedy domovem, tak je zaznamená v jakýchsi „kaligrafických záznamech“, zmapuje jej. Aby se tam mohl navrátit, aby tam snad zase trefil… Zaznamenává jej různými mapovými obrazy, zakresluje výsek části Země, centralizuje jej většinou k sobě, do pomyslného středu. A snaží se jej pak uchopit skrze tento záznam. Aby jej ovládl a pocítil tak pevnou půdu pod nohama.

Vytváří si tak iluzi ovládnutí místa. Domnívá se, že snad o něm skoro vše ví, že ho zná. Ale místo není jen mechanický takt znaků, místo je vitální rej symbolů, z kterého povstává genius loci. A takové místo neuchopujeme jen vizuálně, ale také skrze taktilně-haptické podněty, tedy celým svým tělem jej prožíváme. Jako bychom „jej větřili“ na stezkách zvěře… Obraz krajiny „se děje“, něco nám sděluje i skrze příběhy, které jsou v ní uloženy. Je stále proměnlivý, mnohoznačný. Skrze pouhou znakovost se ti neotevře. To jím jenom projdeš, domnívaje se, že jej znáš… Skrze rytmus čar a stínů se snad k ní můžeš přiblížit. Jediné, co ti zbývá, „otevři tento záznam a nech jej tak vyvstat v jeho celosti.“ Beze slov se jím nech pronikat… A to neustále v přítomném okamžiku.

To můžeš udělat skrze hru, (kombinací prvků, které sice samy nic neoznačují), kdy určité vrstvy necháš zaniknout, aby se ti objevily „ty jiné“. Necháš je promluvit… Prostřednictvím citlivosti nejen své ruky, ale celého svého těla ten obraz můžeš otevřít. Projde to tebou „jako světlina, jako blesk…“ Svým zásahem do obrazu tištěné mapy se o to pokouší i Jana Kasalová. Některé vrstvy upozaďuje, aby jí jiné silo-čáry vyvstaly, aby tak povstala jiná vrstva krajiny, aby ji svým zásahem otevřela jinému vhledu. Neexistuje struktura, která by nenesla sdělení, podivuhodný, zázračný záznam krajiny skrytý v jejím obrazu… Nechá svou ruku vést stejně jako člověk, který nedbá cest a jde tam, kam ho nohy vedou… K tomu si napomáhá i volbou podkladové barvy, retušováním, vrstvením dvou záznamů na sebe, překrýváním, kdy dochází k jejich mentálním i vizuálním posunům, hraním si s typografií písma, ale i s jeho obsahem…

Taktuje své čáry snad jakýmsi rytmickým odříkáváním, které se jí stává samotným bytím. Svým způsobem se tak vrací k prapůvodu kresby, kdy skrze vitálnost silo-čar, se skutečnost měnila v přítomnost volajícího. Což můžeme dodnes vnímat u některých přírodních národů. Když zasáhl její tělo „ten zvláštní stav“, vnímala jeho dynamizující proměnu a ještě více pocítila jistou animalitu, která dává tělo do spoluúčasti se vším živým. Zaznamenává ji a skrze ni pociťuje svou tělesnost a vnímá tento posvátný stav jako výzvu ke spontánnímu aktu „tvořit jím…“ Své mateřství dává ze sebe a „mléčná voda“ skrápí papír, aby se na něm objevila její Mléčná dráha. Jindy hněte mapový list, aby vyvstal v úplně jiné podobě…, vrství jej jako pradávný demiurg… Svým zásahem nám v naší mysli ustálený prostor relativizuje a snaží se nás pozvat „za něj…“ Méně hmoty více obrysu, který dává skrze lyričnost rytmů tvar. Přibližuje se tak jeho živelnosti. Stejné živelnosti, kterou vnímáme „v mapách“ zdejších achátů, zkamenělin a medijních kreseb, ale i obrazu zdejší krajiny.

Jeden z těch kamenných mapových záznamů, který zde kdysi nějaký člověk nalezl, se bude snažit rozpohybovat. A pokud se pak vydáte pozorovat kresbu v kamenech i tu medijní do vedlejší budovy Městského muzea, místní Klenotnice, objevíte onu podivuhodnou, divotvornou zemi, která vám tato „mentální nomádka“ skrytě otevřela. A je z toho patrné, že jde o její „cestu na místě, cestu v intenzitě prožívaného…jakýsi „mlčenlivý diskurs…“

Součástí jejího vstupu budou i workshopy, kdy přizve do výstavních prostor některé z vás. Stanete se tak i vy alespoň na chvíli součástí tohoto dialogu. Domnívám se, že její vstup skrze naši výstavní síň do tohoto místa, prostoru, není pro ni jen „být jinde“ a ucítit v pospolitosti určité „sváteční povznesení“, ale bytostně cítí, že se tomuto místu nešlo vyhnout… Jsem rád, že se tak děje zcela náhodně, v čase, kdy se před dvaceti pěti lety otevřela v budově místní Klenotnice expozice Spiritismu zaměřená na medijní kresbu. Asi to tak mělo být.

Výstava měla totiž již dávno proběhnout, ale nakonec musela počkat. Jak Jana sama říká: „Poslední dva roky byly léta ztrát a noření do vlastního nitra…“ Což intenzivně prožívala při odkrývání svých posledních prací. A „tyto otisky“ prostoupené mnohovrstevnatou místní kresbou, představí poprvé právě u nás. Jde o událost, která by měla být živým místem „permanentního dialogu“, kde proudí energie všemi směry a myšlenky se tak stávají součástí instalace, která je vyvolala.

Jana Kasalová (*1974 Turnov) pochází z železnobrodské sklářské rodiny. Vystudovala Střední umělecko-průmyslovou školu textilní v Brně, poté pokračovala ve studiích v ateliéru malby na Fakultě výtvarných umění v Brně, nejprve u profesora Miloslava Štolfy a poté u profesora Jiřího Načeradského, u kterého také svá studia ukončila v roce 1999. Následně navštěvuje University of Southampton, Winchester School of Art ve Velké Británii a potom pobývá rok ve Španělsku. Následuje studijní stáž v New Yorku a opět studium ve Španělsku. Poté žila a tvořila v Londýně a Paříži. Je zastoupena v řadě veřejných a soukromých sbírek v Evropě a v USA. Věnuje se především kresbě, malbě a tvorbě audiovizuálních instalací, videoartu a fotografii.

Výstavní síň Suchardův dům, Nová Paka, Městské muzeum, 23.4. - 19.6. / 9:00 – 16:00, mimo pondělí „Snem k očistě…“

Ivo Chocholáč