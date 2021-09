Nastal čas modrého ovoce plného sladké šťávy a prospěšného našemu zdraví. Švestky obsahují železo, draslík, vápník fosfor, zinek, vitamin E a fenoly s antioxidačním efektem.

Pan Vladimír Čížek.Zdroj: Oldřich SuchoradskýV sadě v Prodašicích mám šest stromů různých odrůd. Většinou se jedná o mladé stromy. Obvykle všechny najednou neplodí a úroda je proto zvládnutelná. Letošní rok byl mimořádně příznivý a švestek byla záplava. Vznikla nerudovská otázka - co s nimi? Známé a sousedy jsem podaroval, zákvasem na slivovici z méně kvalitních plodů jsem naplnil všechny plastové konve, co jsem měl. Bylo toho rekordních 150 litrů. Když se zákvas povede, bude z něho asi 10 litrů neředěné pálenky. To mi bude stačit i pro podarování přátel.