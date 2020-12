Svatá Lucie v Jičíně. Po dláždění Valdštejnova náměstí kodrcal podivný průvod

Svatá Lucie měla pestrý osud. Kdyby tak nežila, nebyla by svatá. Legenda praví, že byla zbožnou dívkou s překrásnýma očima, do kterých se zamiloval jeden pohanský šlechtic. To bylo v době pronásledování křesťanů.

Svatá Lucie v Jičíně. | Foto: Bohumír Procházka (proChor)