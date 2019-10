Autory jednoho z nich, s názvem Odvaha promluvit!, jsou studenti Lepařova gymnázia v Jičíně. Jejich postoje a odpovědné formulování myšlenek bylo pro účastníky zářijového setkání v Porotním sále překvapením. Překvapením radostným. Pro ty, kdo by se chtěli s oběma texty seznámit, odkazujeme na webové stránky jičínské gymnázia, kde jsou vyvěšeny - gymjc.cz.

Od 14. října bude v přízemí Městského úřadu na Žižkově náměstí k vidění výstava o celé akci, která spojuje události dějin Jičínska z let 1629, 1728, 1999 a 2019. Na místě budou i archy, kam bude možné pod tato provolání svůj eventuální podpis připojit. Koncem měsíce budou s celou touto jičínskou iniciativou seznámeni členové Senátu České republiky, jak přislíbil učinit pan senátor Tomáš Czernin. A tím by pak teprve bylo letošní výročí završeno. Dějiny neznamenají pouze to, co bylo a o čem se máme učit. Dějiny dlužno dělat.

Jaromír Gottlieb