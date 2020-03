Bratři Jaroslav a Jiří Kvapilovi, spolu s rodiči a dalšími dvěma sourozenci Josefem a Hanou, vyrůstali a strávili své mládí ve Staré Pace. Starší Jaroslav je celkem 6 krát mistr ČSSR. Dva tituly získal v cyklokrosu a další čtyři v silniční cyklistice. K jeho největším úspěchům patří trojnásobné vítězství v závodě Praha – Karlovy Vary – Praha, startoval celkem 4 krát na Závodě míru, vítězil na domácích, ale také na zahraničních závodech a získal titul mistr sportu. Věnoval se také maratonskému běhu a triatlonu. Od roku 1968 se usadil ve Švédsku a doposud zde žije.

Mladší Jiří se věnoval cyklokrosu a celkem 4 krát reprezentoval ČSSR na mistrovství světa v této disciplíně. K jeho největším úspěchům patří 2. místo v kategorii družstev při MS v Hannoveru v roce 1977, v roce 1980 vyhrál Československý pohár v cyklokrosu, 5 krát se stal vicemistrem v ČSSR, vítězil v jednorázových domácích a zahraničních závodech. Dnes žije v Hradci Králové.

Zastupitelé obce Stará Paka se usnesli jejich sportovní úspěchy ocenit a připravili na jejich počest veřejnou akci. Slavnostního odpoledne se zúčastnili legendární ikony a někdejší spoluzávodníci bratrů Kvapilových: Miloš Fišera (bývalý mistr světa v cyklokrosu), Jaroslav Antoš (bývalý mistr ČSSR v cyklokrosu), Karel Kodejška (bývalý mistr světa v letech na lyžích). Tyto legendy doplnil oslavenec Jiří a za Jaroslava účast přijala jeho dcera Helena, která přilétla ze Švédska. Čestné hosty ještě doplnil současný novopacký ultracyklista Daniel Polman. Moderování akce se ujal sportovní komentátor České televize Petr Vichnar.

Starosta obce Jan Herber všechny návštěvníky nejprve přivítal a představil čestné hosty. Slovo poté předal Petru Vichnarovi, který uvedl první zmínky o cyklistice na Novopacku v 60. letech 19. století, Vitvarovy cyklistické závody z let 1941-1943 a dostal se až k éře Kvapilových. Mikrofonu se chopil cyklokrosař Jirka a začal jednotlivé snímky v prezentaci bravurně komentovat i v zastoupení za bratra Jaroslava. Jeho vyprávění bylo pro všechny přísedící zajímavé a doplněné veselými historkami – zkrátka si svým projevem publikum získal a představil se jako vynikající řečník! Slova se zpět ujal Petr Vichnar a přes 60. léta se postupně dostal k novopacké cyklistice dneška. Na řadu přišel Daniel Polman a jeho prezentace od počátků jeho závodní kariéry až po ultracyklistický závod v USA Race Across America. Diváci byli ohromeni jeho sportovním výkonům, ale také civilností projevu.

Petr Vichnar se opět ujal slova a na přísedící hosty kladl zajímavé dotazy. Jaroslav Antoš zavzpomínal na doby, kdy s Jaroslavem Kvapilem spolu jezdili za Duklu Louny v letech jejich základní vojenské služby a získali spolu titul mistrů ČSSR v cyklokrosu. Miloš Fišera zmínil, že nemá rád dlouhé tratě a špatné počasí. Cyklokros mu vyhovoval kvůli době trvání samotného závodu. Karel Kodejška, který měl cyklistiku jako doplňkový sport a s Kvapilovými také trénoval, vyprávěl o svém „skákaní na českých lyžích“ a vybavení tehdejší doby.

Jaroslavova dcera Helena vyřídila Jaroslavův pozdrav všem „Pačákům“ a pronesla pár slov ze svých triatlonových závodů. Jiří Kvapil vyprávěl o odchodu do emigrace, závodění ve Švédsku, následném návratu do ČSSR a reprezentování. Zajímavý byl jeho příběh, kdy měl při mistrovství ČSSR v roce 1979 právě 200 metrů před cílem kolizi a byl v cíli druhý. Daniel Polman srovnával kola kola 60. let se současnými.

V řadách obecenstva seděli také některé významné osobnosti. Jedním z nich byl Jindřich Pulman z Prahy, komentátor a odborník na českou a československou cyklistiku, který vyzdvihl Jaroslavův trojnásobný triumf v závodě Praha-Karlovy Vary – Praha. K dalším významným hostům patřil také trojnásobný vicemistr v cyklokrosu Miloslav Kvasnička.

Dech beroucí vyprávění se chýlilo ke konci a slova se ujal starosta Jan Herber. Z jeho rukou převzal Jiří a za Jaroslava dcera Helena pamětní medaili obce Stará Paka za sportovní úspěchy a významný přínos v rozvoji sportu.

Následoval projev Radima Karla, který pronesl několik slov o zrodu samotné akce a poděkoval všem těm, kteří se podíleli na realizaci samotné akce a přípravě výstavy.

Na závěr promluvil Ladislav Dvorský, který je švagrem bratrů Kvapilových, ale především zaníceným znalcem jejich závodní činnosti. Ladislav Dvorský je také vynikajícím řezbářem a z jeho rukou poté převzal oslavenec Jirka dřevořezbu domu, se kterým bylo tolik spojeno jeho dětství a mladá léta, a tím tak měl trvalou vzpomínku na Starou Paku.

Pořadatelé si pochvalovali velkou účast místních a diváci kladně ocenili nevšední podívanou.

Radim Karel