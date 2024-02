Letos půjde již o 21. ročník ankety, jejímž smyslem je ocenění nejlepších sportovců či osobností za uplynulý kalendářní rok nebo za dlouhodobé vynikající výsledky ve sportu.

Ilustrační foto | Foto: Archiv města

Slavnosti vyhlášení ankety Sportovci města Hořice 2023 proběhne ve čtvrtek 22. února od 16:00 hodin v Divadelním sále radnice.

VYHLAŠOVANÉ KATEGORIE

Jednotlivci-mládež

Jednotlivci-dospělí

Kolektiv

Trenér

Osobnost

Medaile za zásluhy o rozvoj hořického sportu

Síň sportovní slávy

Nominovaní sportovci (bez ohledu na zařazení do jednotlivých kategorií):

Hugo Brant (motocyklový sport, motokros)

Filip Malý (fotbal)

Daniel Peca (volejbal)

Mikuláš Svoboda (volejbal)

Marie Karbanová (triatlon, duatlon, aquatlon)

Filip Rathouský (florbal)

Vít Černý (florbal)

Aneta Kráčmarová (kynologie, závody se psem, dogpuller)

Marek Zima (motorsport, silniční motocykly)

Oldřich Podlipný (motorsport, silniční motocykly)

Milan Janata (vytrvalostní běh, běh do vrchu, ultra trail)

Veronika Víšková (hokejbal)

Dominik Palm (fotbal)

Václav Šmatolán ml. (jezdectví, parkurové skákaní)

Marek Červený (silniční závody motocyklů)

Mladí hasiči Hořice (10-15 let) – hasičský sport

TJ Jiskra Hořice – mladší žáci (fotbal)

Kolektiv dobrovolníků, kteří připravují hořické motocyklové závody (silniční závody motocyklů)

Tespo Hořice „A“ (kuželky)

FBK Dračice Hořice – elévky (florbal)

Petr Malach (fotbal)

Jan Rozsévač (fotbal)

Marek Pech (florbal)

Pavel Kuneš (florbal, fotbal, hokej, enduro)

Ivan Horáček (fitness, kulturistika)

Petr Duchač Vyskočil (stolní tenis)

Josef Vodnárek (turistika)

Pavel Mečíř (fotbal)

Radim Kolařík (florbal)

Pavel Krois (fotbal)

Marcela Macáková (sport pro všechny)

Karel Bušta – in memoriam (závody motocyklů)