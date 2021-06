Toto výjimečné setkání dvou výtvarníků, prolínání jejich "hravosti" jako obrazu světa, zahájí v 17:00 starosta Nové Paky Mgr. Josef Cogan, do výstavy nás uvede paní Ing. Daniela Winterová, manželka Jiřího Wintera Neprakty, vše doprovodí zpěvem a poezií žáci zdejší Základní umělecké školy.

„Spojení vzniklo zcela spontánně při jednom setkání v Suchardově domě“, říká jedna z vystavujících Kateřina Krausová, „kdy paní Danielu Winterovou zaujala moje tvorba“. Zřejmě to bylo její barevností a hravostí a přístupem autorky nejen k dílu, ale i k životu… A tak se zrodil nápad propojit tvorbu Jiřího Wintera Neprakty a Kateřiny Krausové.

Jsme rádi, že se tak stalo a že můžeme díky našemu výstavnímu prostoru být při tom, kdy se bude snoubit humor s hrou. Domníváme se, že nejen pro dnešní dobu je to tolik potřebné, vždyť vážnosti, hlouposti a bolesti máme v běžném životě více než dost. A dokud slovo a obraz nás skrze svou hru jsou schopné přivést ke smíchu, tak je to ještě dobré… Tak zůstáváme vlastně těmi dětmi napořád. A dá se říci, že být dítětem znamená mít svobodu a radost ze života. A co lepšího si můžeme přát…

Čím přispěje tomuto setkání dílo českého kreslíře, humoristy, karikaturisty a ilustrátora Jiřího Wintera Neprakty? Muže, který se věnoval kromě jiného animovanému filmu a návrhům hraček a kterého většina z nás zná z ilustrací knih o dvou žácích Kopytu a Mňoukovi, ale i z ilustrací k Černým baronům nebo z komiksového příběhu neandrtálských dětí Seka a Zuly, brontosaura Punti, pterodaktyla Inocence a dalších.

Tímto komiksem jako by nás autor přenesl do jednoho z dávných příběhů naší Země. Příběhu, který se nám také otevírá i ve vedlejší budově městského muzea, budově Klenotnice, kde sledujeme rostliny a živočichy, kteří zde v různých dobách žili. Právě jednu část z těchto dávných dob se kreslíř snažil oživit svými postavičkami.

A kdo že byl spolutvůrcem těchto knih? Byl jím jeho umělecký souputník spisovatel Miloslav Švandrlík.

Žena Wintera Neprakty, který celou řadu Švandrlíkových příběhů výtvarně oživil, paní Daniela Winterová pro nás udělala předvýběr kresleného humoru z jeho pozůstalosti věnovanému dětem malým i velkým. Jde o kresby, které svou jednoduchou linkou, barevným zpracováním a výpovědní hodnotou rozesmějí snad každého. Vždyť dobrého humoru jako by se nějak čas ani netknul… Ten je potřebný za jakékoliv doby.

A co do setkání přináší packá výtvarnice Kateřina Krausová? Především to jsou omalovánky, ve kterých se zaměřila na místní reálie (obraz a paměť místa), aby trochu jiným způsobem rozkryla příběhy skrze obraz a barvy, které z místa a krajiny vystupují.

Tyto příběhy nám autorka ukáže, jak se jí je podařilo zachytit i skrze hru a komiks. Někdo se zeptá: „Udály se vůbec?" Autorka věří, že ano, protože jinak by nevstoupily do její tvorby… A tak když se podíváme například na její novou hru Permoníci pod klášterem a vidíme ty tři, jak na klobouk muchomůrky červené kladou své karetní listy, přestáváme pochybovat, pokud máme ještě dětské vidění, že to tak doopravdy nebylo…

Její dílo, dá se říci, je prostoupeno jistou "rozpustilou barevností" a tím se svým způsobem stává jedinečným. Jako by tušila, že ten "barevnej svět" je veselejší… Nebojí se experimentovat, ani si ze sebe udělat srandu, což je v dnešní době tak vzácné. A zároveň ví, jak důležitá je pro člověka hra. Proto zde také uvidíme například něco z tvorby jejích karetních listů a v rámci celé události pokřtí nejen své vykládací karty, ale také „Novopacké Vomalovánky“.

Dovolujeme si vás tedy pozvat na setkání plné barev, hry a smíchu a doufáme, že mnozí z vás se zde již budou moci zdržet a něco si vytvořit nebo shlédnout i nějaký ten filmový záznam přibližující výstavu „Neprakta a Káťa K. dětem“. Setkání dvou výtvarníků začne spolu s vámi 18. června 2021 v 17 hodin a potrvá do 29. srpna.

Přijďte se tedy poveselit do výstavních síní Suchardova domu, otevřeno máme v červnu od 9:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 (mimo pondělí) a pak v červenci a srpnu až do 17:00 i včetně pondělí.

Ivo Chocholáč