Již několik let jsem věrnou fanynkou jičínské házené. Celá naše rodina stojí v zástupu jičínských fanoušků při všech prvoligových zápasech. Snad proto jsem nemohla odmítnout nabídku,zkusit na naší škole, na Jedničce,vést kroužek miniházená.

Tým žáků z Jedničky reprezentující školu ve Školní lize házené. | Foto: Blanka Frýbová

Byla to odvaha zkusit připravovat pro tento sport ty nejmenší. Zpočátku to byl nelehký úkol, vždyť mnohé děti se míče bojí a k pohybu se staví s nechutí. Později se nám však začalo dařit. Nyní vychováváme malé i větší házenkáře, kteří mají tu čest, utkat se s ostatními dětmi z jiných škol na skvělé akci: školní lize házené. Tato je napříč všemi kluby v republice pořádána pravidelně několikrát do roka. Náš oddíl HBC Jičín ji pro naše děti připravuje svědomitě a ochotně již několik let. Přihlášené školní týmy se během školního roku mezi sebou utkají a podle rozpisu a rozlosování odehrají zápasy ve dvou věkových kategoriích. Spravedliví rozhodčí z řad mladých hráčů HBC Jičín se postarají o regulérnost celé akce a vedení klubu vždy vyhlásí a štědře odmění vítěze.