Lavice, č.p. 12 | Foto: Petr Luniaczek

Na tento náš poslední výlet do okolí Sobotky vyjdeme ze soboteckého Náměstí Míru silnicí na Mladějov, která nás za čtvrthodinku dovede do Čálovic. Hned po příchodu do vsi vidíme vpravo roubenku čp. 17 a kousek výš za ní roubenou sýpku se sloupkovou pavlačí v usedlosti čp. 12, před ní odbočíme vlevo a kolem roubené sýpky v usedlosti čp. 2 - je vlevo kousek dál od cesty - dojdeme ke zděnému domu čp. 4, jehož pavlač má vyřezávané sloupky a k roubence čp. 5.