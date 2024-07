Tomáš Cerman Čtenář reportér dnes 19:44

Ve čtvrtek 13. června 2024 se ve městě Borohrádek uskutečnil 10. ročník Sportovních her seniorů Královéhradeckého kraje – Memoriál Hany Svobodové (zakladatelky her, jejichž první ročníky se konaly ve Skřivanech). Letos se her zúčastnilo celkem 350 seniorek a seniorů a náš Seniorklub samozřejmě nemohl chybět. Město Hořice reprezentovalo 9 nadšených sportovkyň.