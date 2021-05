/FOTO/ Objevil jsem olejovou malbu pana Mirka Špicara z Mlýnce, kterou maloval u rybníka Bučice někdy v 50.létech. Připomněla mně lesní zátiší „na lávkách“, ne nepodobné místům kolem Boubínského pralesa na Šumavě. To místo má nejen pro mne, ale všechny pamětníky v okolí zvláštní čarovnou moc.

Obraz pana Mirka Špicara z Mlýnce, který maloval u rybníka Bučice někdy v 50. létech. | Foto: archiv O. Suchoradského

Ještě dříve, než vznikla tato malba jsem, jezdil do mlýna na břehu Bučického rybníka koňmi se sousedem Františkem Špicarem, otcem onoho malíře. Na Bučici stával původně vodní mlýn, kde se mlela mouka už za války. Ona cesta s pytli obilí lesní cestou a s moukou zpět do Mlýnce byla jedním z mých největších zážitků té doby. Později z toho mlýna udělali pilu, kde můj děda jako lesní dělník až do její ho zrušení pracoval. Postupně na to místě zbyla už jen zřícenina, patřící provozu PREFA, která s ní měla velké, ale nenaplněné plány.