V těchto dnech si připomínáme 75. výročí existence Gymnázia v Hořicích. Historie školy je bohatá a zajímavá, ale nebyla vždy lehká. Vlastně nikdy. Prakticky od samého počátku své existence v roce 1945 se gymnázium muselo potýkat s různými nástrahami.

Gymnázium v Hořicích slaví 75 let existence. | Foto: Gymnázium Hořice

Před 75 lety bylo v Hořicích založeno Státní reálné gymnázium. Gymnázium se velmi rychle stalo nedílnou a významnou součástí hořického školství. Za dobu své existence výrazně ovlivňovalo společenské dění ve městě. Vzpomeňme třeba na sametovou revoluci a na studenty gymnázia, kteří společně s kamenickou školou vyšli jako jedni z prvních do ulic, aby protestovali proti zásahu na Národní třídě.

Historie Gymnázia v Hořicích je bohatá a zajímavá, ale nebyla vždy lehká. Vlastně nikdy. Prakticky od samého počátku své existence v roce 1945 se gymnázium muselo potýkat s různými nástrahami. Ať již v podobě změn ve státním systému nebo třeba s nástrahami současné „optimalizace“ školství. Doba to tedy byla nelehká. Jsme proto velmi hrdí na to, že naši absolventi nacházejí široké uplatnění a z některých se dokonce vyprofilovali významní vědci, lékaři, pedagogové či sportovci.