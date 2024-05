V sobotu proběhlo v Jičíně okresní kolo Závodu Vlčat a Světlušek. Jedna z vlčáckých družin se umístila na 2.místě a postupuje tak do krajského kola!

Rumcajs s Mankou v Jičíně povzbuzovali mladé skauty | Foto: Skauti Jičín

Nezahálely ani ostatní chlapecké hlídky a ani světlušky nebyly pozadu, jedna šestka dokonce obsadila 2.místo v dívčí kategorii.

Rumcajs, Manka a Cipísek poctili závodníky návštěvou v Jezuitské koleji, kde měl závod zázemí, hlídky šly po trase, na které jim směr ukazoval Rumcajs se svou bambitkou a na stanovištích plnily různé úkoly: podle Rumcajse a Manky vařili, ošetřovali zraněnou Manku nebo pomáhali starostovi Humpálovi, kterého zasáhl blesk, když nesl knížepánovi listy vzácných dřevin.

Jménem střediska děkujeme všem, co se zapojili do organizace závodu a výpomoci, a Jičín - moje město za poskytnutí Jezuitské koleje a umožnění vstupu do Rumcajsovy ševcovny pro závodníky.

Skauti Jičín