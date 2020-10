Slovo rouška jsme ještě před rokem prakticky neznali, nebo si pod ním představovali ledacos. Kdybychom tehdy měli možnost nakouknout do naší současné reality, asi bychom si mysleli, že se s naší civilizací stalo něco nepochopitelného. Po ulici lidé s hadříkem přes nos i ústa. Poloprázdné kavárny, hospody, zcela prázdné stadiony, kde se za míčem honí hráči a trenéři i náhradníci kolem hřiště s náustkem. Prostě obrázek jako z jiné planety.

Když jsem si před chvílí dal do vyhledávače toto dnes nejvyhledávanější slovo na internetu, během půl sekundy se mně objevilo 42 milionů odkazů. Dnes snad není člověk od 3 do 99 let, který by význam tohoto slova neznal. Problém je v tom, jak ho chápe a co si o něm myslí v souvislosti s výbojem pandemie. Je fakt, že naše země na jaře patřila k favoritům, jejíž příslušníci roušky poslušně nosili venku i uvnitř. Snad i díky tomu u nás bylo nakažených, a i mrtvých ve srovnání s ostatními velmi málo. Nějak se však přitom zapomnělo, že přijatá opatření se významně dotknou života země a poměrně zásadním způsobem ji ekonomicky poškodí. Tak jak je v našich krajinách zvykem, šlo se na začátku léta bleskově do druhého extrému. Přijatá opatření byla zrušena, anebo alespoň místě omezena. Následky tohoto zbrklého opatření se dostavily na konci prázdnin. Růst nakažených se zrychlil a přijatá opatření se musela znovu zavést. Mimo jiné i nošení roušek. To se však některým optimistům nelíbilo a začali takový obrat kritizovat, použití roušek zlehčovat, a dokonce se stavěli do role světlonošů a vyzývali spoluobčany k neposlušnosti. Výsledkem je rozhádaný národ, rozdělený do dvou nesmiřitelných skupin, které na sebe vzájemně „střílejí“, osočují se z neschopnosti a ze ztráty soudnosti. Mezitím počet nakažených geometrickou řadou stoupá a nutí přijímat další a mnohem přísnější zákazy, než jsou samotné roušky.

Jak tuto situaci vyhodnotit? Na kterou stranu se dát? Tak jako u většiny podobných sporů, je pravda někde uprostřed. Naše jarní opatření byl správná a měla svůj efekt. Byla však zbytečně prodlužována, což mělo své důsledky. A rychle odvolání nošení roušek a dalších úkonů lidé přivítali a začali se chovat zcela nekontrolovaně. Podcenili dopady pandemie a když se k tomu přidali ti co trávili léto v cizině, pendleři, kteří u nás pracují, najednou se nákaza vrátila a přes jarní úspěchy jsme se najednou dostali mezi ty v Evropě nejhorší. A teď hledáme viníky ve vládě, v ministrech, v hygienicích, obecně ve zdravotnících. Ale měli bychom je v prvé řadě hledat sami u sebe. V čem jsme pochybili a jak jsme se chovali a chováme. Tam někde je i klíč k řešení. Pokud se nechceme stát odstrašujícím příkladem pro okolní země, musíme se ukáznit a začít se chovat zodpovědně. Tak jako jsme to uměli zjara, kdy jsme byli příkladem pro všechny, kteří s nákazou bojovali.

Chtěl bych mít kukátko a podívat se, jak to bude u nás vypadat za rok. Roušky asi nikdy už z našeho prostoru nezmizí. Možná se najde nějaká ochrana a prevence, která pomůže tuto novodobou metlu lidstva zkrotit. Jenom čekat však nemůžeme. Musíme sami pomoci tím, že přestaneme nákazu politicky využívat k pošpinění oponentů a pomocí vlastní hlavy se zachovat tak, abychom chránili nejen sebe, ale i své blízké v rodině, sousedy v domě a ulici. Jen tak se zase časem vrátíme do nějak klidné pozice, která naši zemi dělala bezpečnou nejen pro nás, ale i příkladnou pro okolní země.

Olda Suchoradský