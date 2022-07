Krásné, ten baráček. Přijeli z Ukrajiny před 10 lety, koupili starý dům na vsi, vlastnoručně přestavěli. Teď mají nádherné bydlení, vzorně uklizené. Kantoři původem. On tělocvikář, ona učila ukrajinštinu. Teď on zedník, ona prodavačka. Dvě dcery, jedna do devítky, samé jedničky. Starší studuje na lékárnici. Má před diplomkou. Soudí, že práce za tárou ji bude bavit víc než laboratoř. Po zahradě neběhá ani pes, ani kočka, běhá králík. Myslím, že se jmenuje Ťapka. Bobky králičí se poměrně dobře uklízejí.