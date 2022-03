Jako zodpovědní hudebníci přijeli do klubu před sedmnáctou hodinou, plní energie. Pouze bubeník Jirka vystupoval z auta s berlí. Všichni si z něj dělali legraci, ale on to bral. Za hodinku bylo vše připraveno i nazvučeno. Kluci se trochu obávali menší návštěvnosti, jelikož byl všední den. Obsluha jim poradila, aby začali kolem deváté. Kluci si tedy krátili čas hraním fotbálku. Po deváté hodině byl klub zaplněn a byla cítit ta správná atmosféra. Přijeli i skalní fanoušci z Pecky a okolí.

Frontman kapely Petr Fól, přezdívaný Fólik, uvedl kapelu česky i anglicky, protože do klubu chodí hlavně zahraniční turisté. Kluci hráli výtečně. Po pár minutách zlákali návštěvníky pod pódium, kde tančili a zpívali. Nesměli chybět světelné efekty, které dodávaly šmrnc a dokreslovaly hudební zážitek.

Z pódia zazněly písně z alba Yell Low a úplně nové skladby, které ještě nejsou nahrané. Dívky zjihly, když charismatický Fólik poprvé zahrál na živo na akustiku chytlavý song In Wonderland, který vyšel loni na podzim. Před jedenáctou hodinou rozjaření návštěvníci vytleskávali přídavek, který také dostali.

Po vydařeném koncertě si chlapci rychle uklidili nástroje do auta. Mezitím se nažhavoval DJ. A pak se kluci plní euforie vrhli mezi fanoušky. Ochotně se fotili a povídali si. Tak zase příště! Já už se nemůžu dočkat a v hlavě mi zněl ještě dlouho refrén písně In Wonderland: So live your, life like,you would never get old… (Tak žij svůj život, jako kdybys nikdy nezestárl…).

Alena Nedomová